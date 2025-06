Service militaire : Les critères d’établissement des listes des conscrits du prochain contingent au menu d'une réunion de la Commission centrale

26/06/2025

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, concernant l’adoption des mesures nécessaires pour l’intégration de la prochaine promotion au service militaire à partir du 1er septembre 2025, le ministre de l’Intérieur informe le public que la Commission centrale du recensement relatif au service militaire a tenu, mercredi au siège du ministère de l'Intérieur, une réunion consacrée à la définition des critères à adopter pour déterminer les noms des jeunes, de sexes masculin et féminin, appelés à accomplir le service militaire au titre du prochain contingent.



Cette réunion, qui s'est déroulée sous la présidence d'un juge président de Chambre à la Cour de cassation, intervient à l’issue de la période consacrée au recensement relatif au service militaire qui a pris fin le 23 juin, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.



A la lumière des critères fixés par la Commission centrale, les listes comportant les noms des appelés concernés seront établies en tenant compte du classement et des grades indiqués par les autorités militaires compétentes, précise la même source, notant que ces listes seront transmises aux autorités dans les meilleurs délais afin de leur permettre d’engager les démarches relatives à la convocation des appelés et à leur incorporation au service militaire en septembre 2025.