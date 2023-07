Service militaire. Début d'envoi des ordres d'appel aux futurs appelés du 38ème contingent

03/07/2023

L'opération d'envoi des ordres d’appel aux futurs appelés au service militaire au sein du 38ème contingent au titre de l’année 2023, a débuté samedi, dans la perspective de les transmettre aux appelés sur tout le territoire national.



Cette opération a été lancée en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-Major général des Forces Armées Royales, relatives à la prise des mesures nécessaires à l’incorporation de la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de l’année 2023. L’Etat-Major Général des FAR a pris, à cet effet, toutes les mesures organisationnelles et logistiques et mobilisé l’ensemble des ressources humaines et matérielles nécessaires pour la réussite de cette opération au niveau national.



Cette opération bénéficie du suivi et d’une attention particulière de SM le Roi qui veille sur la qualification des jeunes Marocains et à leur offrir des possibilités d’intégration dans le processus du développement et le marché de l’emploi, en étant armés des valeurs de citoyenneté ainsi que des principes d’engagement et de bonne conduite.



Le Bureau de recrutement a élaboré les ordres d’appel pour le 38ème contingent qui seront mis à la disposition de la Gendarmerie Royale afin de les notifier aux différents candidats, et ce, dès ce mois de juillet, pour que tous les appelés au service militaire puissent accomplir leur devoir patriotique dans les meilleures conditions.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la section développement et analyse des données au Bureau de recrutement, le Capitaine Issam Moufidi, a indiqué que, sur la base des résultats de l’opération de recensement, menée par le ministère de l'Intérieur sur une tranche d’âge des Marocains âgés de 19 à 25 ans, les demandes d'exemption ont été examinées par les commissions régionales compétentes. La base de données des appelés au service militaire a ensuite été mise à la disposition du bureau de recrutement de l’Etat-Major Général des FAR.



Le service informatique a élaboré les ordres d’appel au service militaire qui seront mis à la disposition de la Gendarmerie Royale en vue de leur transmission aux différents candidats, a-t-il ajouté.



Ce document, a précisé le Capitaine Moufidi, comporte toutes les informations nécessaires, qui permettent aux appelés d'incorporer les centres de sélection proches de leurs lieux de résidence et qui sont répartis sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’un bon de transport permettant à l’appelé de rejoindre gratuitement les centres de sélection, que ce soit par train ou en bus.



M. Moufidi a tenu à rappeler qu’à l'issue du processus de sélection, s’étalant du 1er au 20 septembre prochain, les listes des recrues seront établies pour cette année dans la limite de 20.000 recrues.



Les appelés, dès la réception de l’ordre d’appel, devront se présenter devant la commission de sélection et d’incorporation du centre désigné à la date prévue, se munir des pièces justificatives nécessaires pour les soumettre aux commissions compétentes (extrait d’acte de naissance- Carte d’identité nationale électronique – certificat scolaire prouvant le niveau scolaire ou de formation professionnelle). Ils devront consulter au préalable le site www.tajnid.ma, pour toute information supplémentaire relative au transport pour rejoindre le centre de sélection.



Après avoir complété toutes les procédures, les appelés seront incorporés au 38ème contingent conformément aux procédures établies et seront dirigés vers les centres de formation, mis en place et équipés par les FAR, dans le but de les recevoir dans les meilleures conditions.