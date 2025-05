Service militaire 2025 : Les critères de sélection des appelés reposent sur la consolidation de l’égalité et de l’équilibre territorial

21/05/2025

Les critères adoptés pour la sélection des jeunes appelés à accomplir le service militaire au titre de l’année 2025 reposent sur la consolidation de l’égalité entre citoyens et de l’équilibre entre régions, provinces et préfectures du Royaume, a affirmé Mohamed Idlamghiass, chef de division à la Direction générale des affaires intérieures au ministère de l’Intérieur.



Dans une interview accordée à la MAP, M. Idlamghiass a précisé que ces critères fixés par la Commission centrale du recensement relatif au service militaire, présidée par un magistrat, président de Chambre à la Cour de cassation et qui comprend des représentants de l’ensemble des départements gouvernementaux concernés, d'institutions militaires et sécuritaires, des conseils consultatifs ou dédiés aux questions des droits humains, et d’instances de gouvernance, sont générés automatiquement, sans intervention humaine, et reposent sur une équation mathématique automatisée.



Lors de la réunion du 17 avril dernier, les listes des noms des jeunes concernés ont été arrêtées et soumises aux services concernés au niveau des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissements qui, à leur tour, ont procédé à l’impression des avis et à la notification des intéressés afin de renseigner le formulaire du service militaire, a-t-il ajouté, notant que les autorités administratives locales ont effectivement distribué ces ordres d’appel aux jeunes concernés.



M. Idlamghiass a, dans ce sens, rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), S’est félicité, dans l’Ordre du jour adressé aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, à l’occasion du 69e anniversaire de la création des FAR, des "réalisations louables accomplies dans le cadre du service militaire, en tant que chantier national qui offre aux jeunes Marocains, hommes et femmes, l’opportunité de s’acquitter de leur devoir national, en tirant profit des ressources matérielles et morales de l’institution militaire, qui leur permettent de s’imprégner des valeurs de discipline, de persévérance, d’endurance et de négation de soi, outre leur formation dans différents domaines et spécialités leur permettant d’accéder au marché de l’emploi et de contribuer à la renaissance de leur pays et de leur société, tout en étant fiers de leur appartenance, de leur marocanité, de l’Histoire de leur pays et de ses gloires, et fidèles à leur Roi et aux constantes de leur Nation".



Par ailleurs, le responsable a expliqué que la tranche d’âge concernée par l’accomplissement du service militaire est de 19 à 25 ans. Cependant, a-t-il fait remarquer, les jeunes de plus de 25 ans, dont les noms figurent dans la base de données du recensement, qu’ils aient été appelés ou non à remplir le formulaire lors des précédents recensements effectués depuis 2019, peuvent également être appelés à accomplir ce devoir national.



Il est également possible de convoquer les jeunes, qui ont déjà été recensés et appelés à accomplir le service militaire et qui ont bénéficié d’une dispense provisoire, a-t-il enchaîné, notant que les jeunes, qui ne sont pas appelés à renseigner le formulaire de recensement, mais qui remplissent les conditions d’âge et souhaitent se porter volontaires pour le service militaire, peuvent renseigner automatiquement le formulaire durant la période de recensement (du 25 avril au 23 juin 2025) sur le site web dédié (www.tajnid.ma).



La même possibilité, a-t-il ajouté, s’offre aux jeunes femmes qui remplissent les conditions d’âge et souhaitent se porter volontaires pour accomplir le service militaire, ainsi qu’aux jeunes de la communauté marocaine établie à l’étranger, à condition qu’ils renseignent leur numéro d'immatriculation consulaire dans le formulaire de recensement disponible sur le site.