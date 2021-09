Sérieux test guinéen pour le Onze national

05/09/2021

Le Onze national croisera le fer, aujourd’hui à partir de 17 heures au stade Lansana Konté à Conakry, avec son homologue guinéen pour le compte de la seconde journée des éliminatoires, zone Afrique, groupe I, du Mondial FIFA 2022 au Qatar.



Un match de grande importance pour l’équipe nationale dans sa campagne vers la Coupe du monde. Après avoir assuré l’essentiel, une victoire lors de la première manche à domicile devant le Soudan (2-0), la sélection marocaine aura à cœur de conserver cet élan ou du moins regagner le bercail sans le moindre dégât en vue d’envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions.



Pour le capitaine de la sélection marocaine, Ghanem Saïss, la confiance est de mise, annonçant dans une déclaration au site officiel de la Fédération, frmf.ma, que « c’est important de gagner le premier match pour bien lancer les qualifications ».



Le défenseur de Wolverhampton rappelle que «ce match sera compliqué et très engagé », précisant qu’ «il ne ressemblera en rien à ce qu’on a pu vivre contre le Soudan », dans la mesure où la Guinée reste sur un match nul concédé face à la Guinée-Bissau.



Le Onze national, qui s’était rendu vendredi à bord d’un vol spécial à Conakry, a effectué une première séance d’entraînement samedi à laquelle ont pris part l’ensemble des joueurs retenus, alors que la seconde séance devait avoir lieu hier au stade Lansana Konté à l’heure du match.



Cette deuxième séance devait servir pour peaufiner les ultimes réglages afin que l’équipe soit fin prête le jour J. D’ailleurs d’après certaines sources, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, devrait procéder à de légers changements dans son effectif dans l’espoir de rendre une copie bien meilleure que celle face au Soudan.



A ce propos, Ghanem Saiss n’a pas manqué de souligner que lors du match contre le onze soudanais, «la manière n’y était pas. Il faut qu’on progresse vu les joueurs de qualité dont dispose l’EN. On doit rendre des copies largement meilleures que ce qu’on a produit», avant de conclure que «l’essentiel, c’est de gagner et de se qualifier pour le Mondial ».



L’EN abordera le match de la Guinée avec un moral au beau fixe, comme l’a d’ailleurs souligné le gardien de but de la sélection, Yassine Bono, qui a affirmé que «l’équipe est prête physiquement et moralement», ajoutant que «les matches à l’extérieur sont toujours difficiles mais le Onze dépêché est tenu de bien les négocier ». Alors que pour ce qui est du jeu produit, le keeper du FC Séville a fait savoir que « ce n’est pas évident de sortir de bons matches en déplacement sur de mauvaises pelouses, sauf qu’une fois à la maison, l’on tâchera d’améliorer notre jeu ».



L’autre match de ce groupe I aura lieu demain mardi à 20 heures et opposera le Soudan à la Guinée-Bissau.

Il convient de rappeler que les équipes qui termineront en pole position des dix groupes en lice pour les éliminatoires de la Coupe du monde se qualifieront aux matches barrages, de sorte à ce que le continent soit représenté lors de l’édition qatarie par cinq sélections. Pourvu que la nôtre soit de la partie après avoir été mondialiste en 1970 et 1986 au Mexique, 1994 aux Etats-Unis d’Amérique, 1998 en France et 2018 en Russie.



Mohamed Bouarab