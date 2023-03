Serie A. Naples fonce vers le scudetto dans le sillage de Kvaratskhelia

13/03/2023

Impitoyable! Naples continue de marcher sur la Serie A avec une nouvelle victoire sans discussions contre l'Atalanta Bergame (2-0), samedi, qui lui offre dix-huit points d'avance à douze journées du terme.



Dans le sillage de son perce-muraille Khvicha Kvaratskhelia, qui a débloqué la rencontre d'une frappe sous la barre après une double feinte de tir (60e), le Napoli n'a pas laissé place au doute après le revers contre la Lazio Rome (1-0) et continue de sprinter vers un premier scudetto depuis ceux de l'époque Maradona, en 1987 et 1990. Naples porte son incroyable avance à dix-huit points sur l'Inter Milan (2e), surprise vendredi par la Spezia (2-1).



Les Nerazzurri restent deuxièmes en dépit de leur revers, après le 0-0 de la Lazio Rome (3e) à Bologne samedi soir, mais n'ont plus vraiment l'espoir d'empêcher la grande fête annoncée dans quelques semaines au pied du Vésuve. "Trente-trois ans ont passé depuis le dernier titre, pensez à combien de Napolitains sont nés depuis, qui n'ont pas connu la joie des scudetti gagnés", a souligné cette semaine le propriétaire du club Aurelio De Laurentiis. "Il pourrait y avoir 2 ou 3 millions de participants à la fête du scudetto", a-t-il jugé devant la presse étrangère.



Ces tifosi savent ce qu'ils doivent à Victor Osimhen, meilleur buteur avec 19 réalisations, mais n'oublieront pas de célébrer la nouvelle idole locale, Kvaratskhelia. Non content d'être le meilleur passeur du championnat (9 assists), l'ailier géorgien de 23 ans a signé son 11e but samedi, un bijou sur une passe décisive du Nigérian, qui n'a cette fois pas marqué malgré un spectaculaire retourné.



Loin de se contenter de gérer, cet impitoyable et offensif Napoli a maintenu la pression après l'ouverture du score et doublé la mise sur corner par Amir Rrahmani (77e), pour assommer une Atalanta impuissante et en panne de confiance (quatre défaites lors des six derniers matches). "L'agressivité pour récupérer les ballons, c'est la clé, pour donner de la force et impliquer les supporters. Reculer pour attendre dans son camp, c'est un football qui ne plait ni à moi ni aux joueurs...", a expliqué sur DAZN Luciano Spalletti, 64 ans, qui sera l'entraîneur le plus âgé jamais sacré en Serie A en cas de titre.



"Quand tu viens à Naples, en connaissant l'histoire de ce club, il faut avoir de l'imagination et savoir que tu viens pour gagner. On veut tous y arriver (au titre, ndlr), mais il y a des matches, il va falloir les jouer, et refaire encore toutes ces choses", a-t-il ajouté. A quatre jours de recevoir l'Eintracht Francfort en 1/8 de finale retour de Ligue des champions pour valider l'option prise à l'aller (2-0), la sortie sur blessure du défenseur sud-coréen Kim Min-jae (76e), après une alerte au mollet, pourrait être un sujet d'inquiétude. Mais pas pour ce Napoli sur son nuage: "Il va très bien! Je viens à peine de lui dire: +ne t'invente pas quoi que ce soit, demain tu t'entraînes!", a évacué Spalletti dans un sourire.