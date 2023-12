Sergueï Lavrov souligne les résultats concrets de ses entretiens avec son homologue marocain

22/12/2023

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a souligné, mercredi à Marrakech, que ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine, et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que les travaux de la 6è édition du Forum de coopération Russie- Monde arabe ont débouché sur des résultats concrets.



S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec M. Bourita au terme des travaux du 6è Forum de Coopération Russie-Monde Arabe, M. Lavrov a ajouté que ses entretiens avec M. Bourita ont été "très intéressants" en ce sens que l’accent a été mis sur la mise en application des conventions conclues au niveau du Sommet entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence, le président de la République Fédérale de Russie, M. Vladimir Poutine. Et d’ajouter qu’il a été procédé de même à l’examen des modalités de "mise en application de la Déclaration du partenariat stratégique de l’année 2002, et de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi de 2016".



M. Lavrov a fait savoir également que l’accent a été mis sur l’activation du partenariat entre les deux pays pour la mise en oeuvre de ses dispositions dans le domaines de l’investissement, du commerce, de l’économie, de l’énergie, des technologies de l’information, de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, la pêche maritime, l’agriculture, outre les grandes opportunités dans les domaines de la culture et de l’enseignement.



Le Chef de la diplomatie russe a assuré que les deux parties ont convenu de tenir la réunion de la commission gouvernementale mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et culturelle au début de l’année prochaine.