Sergio Busquets : On ne voulait pas choisir notre adversaire

Sergio Busquets (capitaine de l'Espagne battue par le Japon 2-1, au micro de la chaîne espagnole TVE)

02/12/2022

"On avait le match sous contrôle, du moins on le croyait, mais ils attendaient la moindre de nos pertes de balle pour contre-attaquer. La deuxième mi-temps, ça a été ça. Une mauvaise sortie, un joli but, et ensuite ils ont vu leur moral regonflé. Ils créaient du danger en contre, ils fermaient bien les espaces et ils se repliaient très bien. On ne voulait pas que cela arrive, notre intention était de gagner. On voulait sortir de ce groupe en étant premiers. On ne voulait pas choisir notre adversaire. Maintenant, on va aborder le tableau de l'autre côté, en tant que deuxième de groupe, mais cela ne dit pas si ça sera plus ou moins dur. On doit continuer. Il nous reste un huitième de finale contre le Maroc qui sera aussi un match très difficile".