Séquençage de l’exome entier «WES» : Un nouvel outil diagnostique prometteur en génétique humaine désormais disponible au Maroc

22/04/2025

Leader de référence dans la biologie médicale spécialisée, le laboratoire Anoual Centre annonce la maîtrise des performances nécessaires pour le séquençage de l'exome entier « WES ».



Jusqu’à une date récente, les gènes ne pouvaient être étudiés qu’un par un. Cela nécessitait donc des années pour découvrir la ou les variantes génétiques à l’origine d’une maladie. Actuellement, il est possible d’étudier plus de 20 000 gènes humains grâce au test WES.



Il s’agit de ce fait d’une méthode innovante qui améliore le rendement diagnostique par rapport aux méthodes conventionnelles et aux autres tests génétiques. Cette solution diagnostique de pointe permet de fournir des informations globales sur le génome humain, en une seule étape, en une seule fois dans la vie, et en un seul prélèvement de salive, de sang ou de tout matériel cellulaire permettant l'extraction de l'ADN total. Les données obtenues par le WES restent accessibles au médecin traitant, et disponibles au Maroc à tout moment, ce qui permet une ré-analyse éventuelle.



Avec cette prouesse technologique de pointe, Anoual Centre est le premier laboratoire privé marocain à disposer des compétences requises en matière de qualité de séquençage à haut débit (une méthodologie moléculaire puissante et efficace qui permet le séquençage rapide d'exomes, de génomes, d'ARN), d’analyse bio-informatique, d’interprétation du diagnostic et de stockage de données pour proposer cette option sur le marché marocain et africain. A ce propos, Anoual Centre veille à ce que les normes les plus élevées soient appliquées à l’utilisation, à l’accès et au stockage des données génomiques au Maroc.



« Tout en participant à la réduction de l’errance diagnostique pour les patients et le coût de soins médicaux, cette avancée technologique ne manquera pas de contribuer significativement à soutenir les efforts du Maroc à assurer la santé de sa population en toute indépendance et par là à lui garantir sa souveraineté sanitaire», affirme à cette occasion le Dr Jamal Fekkak, médecin biologiste et directeur dudit laboratoire.