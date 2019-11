Sept titres marocains dans la longue liste du Prix Cheikh Zayed du livre

29/11/2019 Libé

Sept titres marocains ont été sélectionnés dans la longue liste des catégories "Contributions au développement des nations" et "Arts et études critiques" de la 14ème édition du Prix Cheikh Zayed du livre (Sheikh Zayed Book Award).

La longue liste des deux catégories comprend 21 œuvres sélectionnées parmi 411 présentées par des auteurs de divers pays arabes, a affirmé, mercredi, le Prix Cheikh Zayed du livre dans un communiqué.

Dans la catégorie "Contributions au développement des nations", 11 titres ont été choisis parmi 223 ouvrages présentés, dont deux appartenant à des écrivains marocains, à savoir "La crise de la lecture et de la culture au Maroc et au monde arabe" de Mohamed Bousselam, édité en 2017, et "Ibn Rushd et la construction de la renaissance intellectuelle arabe", d’Aziz Haddadi (2017).

La catégorie "Arts et études critiques", quant à elle, comprend 10 ouvrages sélectionnés parmi 188, dont cinq sont édités par des auteurs marocains, en l'occurrence Abdourrahman Tamara pour son ouvrage sur le politique dans le roman, édité en 2019, Lahcen Ben Aziza pour son livre sur John Barth et Charazad dans l'imaginaire américain (2017), et Abderrahim Jiran pour son oeuvre sur "La mémoire dans les récits narratifs" (2019).

La longue liste de cette catégorie comprend aussi un ouvrage sur la poésie et l'humanisation du monde de Houria El Khamlichi, édité en 2018, et "Texte et différence : L'herméneutique de l'image divine chez Ibn Arabi" de Mohammad Amarach (2017). La longue liste de ces deux catégories comprend d'autres ouvrages d'auteurs d'Arabie Saoudite, d'Irak, de Bahreïn, du Liban, de Tunisie, d'Egypte et d'Algérie.

Le Prix Cheikh Zayed révélera dans les prochaines semaines les longues listes des autres catégories.