Sept personnes placées sous mandat de dépôt

Décès suite à la consommation d'une substance nocive dans la province de Kénitra

07/06/2024

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Kénitra a annoncé que le juge d'instruction a ordonné de mettre sept personnes sous mandat de dépôt et de placer une autre sous contrôle judiciaire à la disposition de l'enquête, après le décès de plusieurs personnes suite à la consommation d'une substance nocive pour la santé dans cette province.



Dans un communiqué parvenu à la MAP, le procureur général du Roi a souligné qu'en lien avec ce qui a été rapporté par certains sites et réseaux sociaux au sujet de la mort de personnes suite à la consommation d'une substance nocive pour la santé, le parquet avait ordonné à la police judiciaire compétente relevant de la Gendarmerie Royale l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de cette affaire conformément à laquelle huit personnes ont été déférées devant ce parquet.



Les conclusions de l'enquête menée, précise la même source, ont montré que les victimes ont consommé une substance alcoolique toxique, à savoir le "méthanol", ce qui a entraîné la mort de certaines d'entre elles, alors que d'autres ont reçu les soins nécessaires avant de quitter l'hôpital et d'autres sont toujours sous traitement.



Elles révèlent aussi que certaines personnes suspectes ont obtenu cette substance alcoolique auprès de vendeurs d’alcool concentré qu'elles ont livré à certains trafiquants, ajoutant que ces derniers l'ont, à leur tour, vendu à des personnes invitées à une fête qui ont ressenti, après l’avoir consommé, des douleurs ayant entraîné la mort de certaines d'entre elles.



Se basant sur ces données, le parquet a présenté une requête pour la réalisation d'une enquête contre les individus soupçonnés d'avoir délibérément fourni des substances nocives pour la santé ayant entraîné des cas de mort et d'incapacité physique.



Après l'interrogatoire préliminaire, le juge d'instruction a ordonné de mettre sept suspects sous mandat de dépôt et de placer un autre sous contrôle judiciaire à la disposition de l'enquête.



Selon le communiqué, le parquet veillera à suivre les différentes étapes de l'affaire et à présenter les requêtes nécessaires pour une stricte mise en œuvre de la loi.