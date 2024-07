Séparée de sa famille, elle retrouve ses deux sœurs 56 ans après

Les émouvantes retrouvailles ont eu lieu au début du mois à l’aéroport Roland-Garros sur l’île de la Réunion. Séparée de ses deux sœurs à l’âge de deux ans, Paulette, une habitante d’Indre-et-Loire, en France, les a retrouvées 56 ans après sur son île natale, comme le rapporte France Bleu Touraine. «Je ne pouvais presque plus parler, j’avais des frissons partout», raconte-t-elle au micro de nos confrères.



Cette incroyable histoire fait écho à celles des «enfants de la Creuse», ces 2.000 enfants réunionnais qui ont été arrachés de force à leur famille entre 1962 et 1984, envoyés de force en métropole pour repeupler des départements touchés par l’exode rural. Après la mort de leur père, Paulette a ainsi été séparée de ses deux sœurs. Envoyée dans un orphelinat de La Réunion, elle a ensuite rejoint la commune d’Amboise où elle a été adoptée par une femme.



Cette tragique histoire familiale aurait pu en rester là. Mais les deux sœurs de Paulette, restées sur l’île, n’ont jamais cessé de penser à elle. Après trois ans de recherches, un généalogiste qu’elles avaient contacté a ainsi réussi à retrouver la trace de Paulette, qui avait entre-temps changé d’identité. Il y a quelques mois, cette dernière a découvert sur la tombe de sa mère un message lui indiquant qu’elle avait de la famille qui la cherchait à la Réunion ainsi qu’un numéro de téléphone.



Après vérifications, il s’agissait bien d’elle et voilà comment Paulette a retrouvé ses sœurs, partageant trois semaines avec elle sur son île natale. « Maintenant, je ne suis plus seule, j’ai retrouvé ma famille. Je n’ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens », a-t-elle confié à la chaîne Réunion la 1ère.