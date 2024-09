Séoul promet de réagir militairement en cas de mort liée aux ballons-poubelles envoyés par Pyongyang

23/09/2024

La Corée du Sud a annoncé lundi qu'elle prendrait des "mesures militaires décisives" si quelqu'un était tué par la vague de ballons chargés de déchets envoyés par Pyongyang.



Séoul "prendra des mesures militaires décisives si les ballons remplis de déchets du Nord représentent une menace sérieuse pour la sécurité ou s'ils sont considérés comme ayant franchi une ligne" rouge, a affirmé Lee Sung-joon, membre de l'état-major interarmées sud-coréen, à la presse.



La limite serait franchie si quelqu'un mourait à cause des ballons, a-t-il ajouté, sans donner de détails sur ce que les mesures "décisives" impliqueraient exactement.

Depuis mai, la Corée du Nord a envoyé au Sud plus de 5.500 ballons chargés d'ordures, y perturbant des vols, provoquant des incendies et touchant des bâtiments gouvernementaux.



Pyongyang affirme agir en représailles aux ballons de propagande envoyés par des militants sud-coréens vers son territoire.

La plupart des ballons envoyés par le Nord transportent des immondices ne présentant pas de danger particulier, mais des inquiétudes sont apparues après que certains d'entre eux ont provoqué des incendies.



"Notre armée surveille de près l'armée nord-coréenne et suit le point de lancement des ballons en temps réel", a déclaré M. Lee.

Cet avertissement est intervenu quelques heures après un lancement de ballons qui a brièvement perturbé les vols à l'aéroport d'Incheon, près de Séoul.



Les relations entre les deux voisins sont au plus bas depuis des années et la Corée du Nord a récemment fait état du déploiement de 250 lanceurs de missiles balistiques à sa frontière méridionale.



En réponse, la Corée du Sud a repris la diffusion de propagande par haut-parleurs le long de la frontière, a totalement suspendu un accord militaire visant à réduire les tensions et repris les exercices de tir à balles réelles sur les îles frontalières et près de la zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne.



Selon le conseiller de la présidence sud-coréenne en matière de sécurité nationale, Shin Won-sik, interrogé par la chaîne Yonhap News TV, "le Nord pourrait procéder à son septième essai nucléaire" autour de la "l'élection présidentielle américaine".

Pyongyang a effectué son premier essai nucléaire en 2006.