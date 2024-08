Sensibilisation sur le développement durable des zones côtières

08/08/2024

L'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a lancé, jeudi dans les plages de Tanger, des activités de sensibilisation sur le développement durable des zones côtières.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités du Hackathon sur le développement durable des zones côtières, initié en partenariat avec l'Office national des chemins de fer (ONCF), et qui vise à sensibiliser la société à l'importance de préserver l'environnement, en particulier les environnements côtiers et littoraux, pour maintenir l'équilibre du cycle de la nature.



Le Hackathon a également pour but de stimuler l'innovation chez les étudiants de l'université en matière de développement durable, tout en soutenant les projets scientifiques liés à la sensibilisation environnementale.



En outre, le Hackathon aspire à renforcer le positionnement de l'université en tant que pionnier dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD), notamment l'Objectif relatif à la vie aquatique.



Cette initiative est en harmonie avec l'environnement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et ses atouts naturels, qui s'étendent sur environ 400 km le long de l'Atlantique et de la Méditerranée.



L’Université a, dans ce sens, relevé l'importance de la région vu sa position géographique, située sur le détroit de Gibraltar, où transitent annuellement environ 100.000 navires, dont plus de 25 % sont des transports maritimes spécialisés dans le transport de matières énergétiques.