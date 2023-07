Sensibilisation réussie auprès des agriculteurs d'El Gara pour la culture du tournesol

Avantages économiques, agronomiques et environnementaux d’une plante oléagineuse très originale

06/07/2023

La Fédération interprofessionnelle des oléagineux du Maroc (FOLEA), en collaboration avec la Direction Régionale de l'Agriculture de Casablanca-Settat, a organisé avec succès une journée de sensibilisation auprès des agriculteurs de la région à El Gara, dans la province de Benslimane.



Cette journée de sensibilisation qui s’est articulée autour du thème «intérêt et réussite de l’introduction du tournesol dans la région face aux changements climatiques que connaît notre pays ces dernières années », a été l'occasion pour la FOLEA de présenter aux agriculteurs les avantages économiques, agronomiques et environnementaux de la culture du tournesol, indique-t-on dans un communiqué.



Ainsi, grâce au contrat-programme oléagineux « Génération Green » signé, en marge de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), entre la FOLEA et le ministère de l'Agriculture, la FOLEA est plus que jamais engagée à soutenir les agriculteurs de tout le Royaume qui souhaitent se lancer dans les cultures oléagineuses, notamment le tournesol et le colza, rapporte la MAP.



La FOLEA met ainsi à leur disposition des semences de qualité supérieure adaptées aux conditions pédoclimatiques du Maroc, des équipements (semoirs, moissonneuses…) et un accompagnement technique tout au long du processus de culture.



En outre, les agriculteurs bénéficient de débouchés commerciaux sûrs et rentables pour leurs récoltes à un prix garanti par l'État de 6000 DH/tonne, ainsi qu'une subvention de 40 % sur le prix de la semence sélectionnée.



De plus, l'agrégation au sein de la FOLEA permet aux agriculteurs de bénéficier d'avantages supplémentaires, tels que des subventions pour l'acquisition de matériel agricole moderne et performant, ainsi que des incitations pour l'équipement en systèmes d'irrigation efficaces.



L'objectif de la FOLEA est de parvenir à couvrir, à terme, jusqu'à 15% de la consommation marocaine en huile, continuant ainsi à mettre en avant son expertise agricole et son engagement en faveur des agriculteurs, en les aidant à prospérer au sein d'un environnement agricole compétitif, tout en contribuant à renforcer la souveraineté alimentaire du pays et à réduire la dépendance aux importations.



S'exprimant à l'occasion de cette rencontre, Kamal Amar, Directeur de la FOLEA, a déclaré que les besoins du Maroc en huile et en tourteaux s'élèvent annuellement à près de 8 milliards de DH.



"La FOLEA travaille avec les agriculteurs afin d'augmenter les superficies des cultures oléagineuses et d'améliorer les rendements de la culture des céréales, tout en supprimant les périodes de jachère dans la région Casa-Settat", a-t-il poursuivi.



Et d’ajouter que la FOLEA les sensibilise également au fait que la culture des oléagineux est une très bonne tête de rotation pour les céréales, en plus des légumineuses.



Par ailleurs, elle les informe également sur la résilience des cultures oléagineuses, notamment le tournesol, face au manque d'eau, ce qui les rend idéales compte tenu du contexte actuel de stress hydrique que traverse le Royaume, a dit M. Amar.



Et de conclure que le prix garanti par l'État de 6000 DH/T permet le développement d'une production rentable pour le monde agricole, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire du pays.