Sens et essence du slogan ittihadi

11ème Congrès national de l’USFP

23/01/2022

Force est de reconnaître que le contexte actuel donne un sens, un message et un contenu distingués au slogan Fidélité, Engagement et Ouverture

Le slogan dans la culture ittihadie est synonyme de règle de principe, déontologique, politique, voire parfois idéologique devant faire l’objet d’unanimité auprès des composantes du parti à un certain moment.Si le slogan de principe ne change pas, du fait qu’il exprime depuis les années soixante dix l’identité sociale-démocrate, issue du mouvement de libération nationale, étant donné que l’Ittihad est une continuité du mouvement de libération populaire, ses ramifications ont pris des aspects répondant aux problématiques et aux obstacles des différentes étapes de développement politique.La fonction du slogan ne se limite pas seulement à la communication, de même qu’elle n’est pas une obligation d’expression d’étape. Le slogan reflète la conscience ittihadie lors d’une étape aussi bien sur les plans interne qu’externe, dans la relation avec soi et avec la société, dans la relation avec les autres identités ou encore celle avec les changements touchant ses identités en fonction du contexte.Force est de reconnaître que le contexte actuel donne un sens, un message et un contenu distingués au slogan Fidélité, Engagement et Ouverture sur lequel s’est accordée la volonté des Ittihadi(e)s.Ce triptyque déontologique, comportemental et procédural renvoie à la quintessence de ce qui est demandé ici et maintenant, de même qu’à la révision de la relation avec la société, avec ses valeurs, ainsi qu’avec les expériences des mouvements similaires à travers le monde, du fait que l’Ittihad dérive d’un système mondial qui a des orientations et une histoire commune…La Fidélité : La lecture de l’histoire du parti fait que le principe de la Fidélité soit obligatoire. Le parti a vécu des soubresauts et plusieurs tentatives de mise à mort et de souffrance. Et s’il n’ y avait pas les valeurs de Fidélité, il n’aurait pu résister à travers le temps, les contradictions et les grands changements qu’il avait connus.Le besoin de la Fidélité se renouvelle comme c’était le cas quand le parti a choisi «La nuit de la fidélité» comme valeur constante dans le traitement de son héritage et dans la fidélité à ses martyrs et à ses leaders décédés ou ceux qui poursuivent la mission de l’Ittihad avec force et ténacité.Le renouvellement du besoin de Fidélité représente le renouvellement du besoin d'une valeur originelle et d'une constante structurelle dans l'échelle des valeurs de militantisme de l’Ittihad. Ce qui n'est pas différent de toutes les entités individuelles ou collectives qui considèrent la Fidélité comme une condition sine qua none pour nouer une relation de confiance avec les compagnons de route !L’engagement envers cette valeur est une nécessité, car la présence et la pérennité du parti résident dans ses valeurs et en lui-même. C'est une règle qui se renforce par l'engagement. Et notamment l'engagement à l’accomplissement des tâches décidées par le parti, à la discipline et au respect de ses règlements comme la forme la plus élevée de l’appartenance, loin de tout clanisme et de toutes les stratégies individuelles.Il s’agit d’un engagement mutuel entre la direction et la base. Un engagement commun entre tous les adhérents. Un engagement contractuel avec la société afin de se conformer aux décisions et aux engagements du parti, pris envers les forces populaires et l’ensemble des partenaires sociaux.L'engagement se veut aussi dans l’optique d’une réforme individuelle et collective, par la critique et l’autocritique, ainsi que par le courage de réparer les lacunes dans l’accomplissement des tâches, et ne pas transformer le manquement en justification d'héroïsmes fictifs, loin de l'esprit de militantisme qui, de tout temps, a animé l’Ittihad et les Ittiahdi(e)s… Il n'y a pas de place pour la complaisance, le laxisme et le relâchement organisationnel, qui peuvent porter le coup de grâce au parti qui est en train de se reconstruire et de s'ouvrir sur de nouveaux horizons.Le renforcement de la conscience ittihadie et de la gouvernance interne et générale du parti ne va pas à l’encontre d’une ouverture sur toutes les composantes de la société, ses enjeux et ses forces, ainsi qu'à l'initiation de pratiques pérennes pour connaître l'histoire du parti et l'enrichir avec une nouvelle prise de conscience imposée par les mutations radicales opérées dans le pays…L'engagement alliant la rigueur et la dignité préservée pour les Ittihadi(e)s est une condition nécessaire. Elle est à la base du slogan scandé par l’Ittihad en tant que parti qui s’ouvre en vue de se conformer davantage à la culture ittihadie sans cesse renouvelée et non pas la dissoudre dans ce qui ne lui profite pas et ne renforce pas son identité...La souplesse dans l’adhésion partisane et la rigueur dans la responsabilisation de chaque membre après l’appartenance au parti sur la base de la Fidélité aux principes, à l'histoire et à l'horizon ittihadi, constituent la quintessence et l’esprit du slogan du XIe Congrès national.