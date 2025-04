Séminaire d’investissement Maroc – Jiangsu : une dynamique de coopération renforcée

24/04/2025

A l’occasion de la visite officielle à Marrakech d’une délégation d’entrepreneurs de la province chinoise de Jiangsu, la CGEM Marrakech-Safi, représentée par son président M. Mohsine Berrada El Azzizi, en coordination avec le Conseil Maroc – Chine de la CGEM, a organisé le 21 avril un séminaire dédié au renforcement des relations économiques entre le Jiangsu et le Maroc.



L’événement a rassemblé un panel de personnalités de haut niveau, dont le vice-gouverneur exécutif de Jiangsu, un représentant de l’ambassade de Chine au Maroc, ainsi que le vice-président de la commune de Marrakech. Cette présence souligne l’importance accordée à ce rapprochement économique bilatéral.



Des échanges B2B ont ponctué la journée, facilitant des contacts directs entre les entreprises locales et leurs homologues chinoises. Plusieurs secteurs porteurs étaient au cœur des discussions, notamment les infrastructures, les énergies renouvelables et les services d’ingénierie.



Dans son intervention, M. Mohsine Berrada El Azizi a salué la qualité des échanges et souligné l’opportunité que représente ce dialogue pour construire des partenariats équilibrés et durables. Il a mis l’accent sur les valeurs de respect mutuel et de réciprocité qui guident cette coopération, ainsi que sur la forte ouverture internationale des entreprises de Marrakech-Safi. Il a également mis en lumière le potentiel industriel de Jiangsu, perçue comme un partenaire stratégique majeur.



La CGEM Marrakech-Safi se félicite de la réussite de ce séminaire et entend capitaliser sur cette dynamique pour poursuivre l’ouverture de la région sur de nouveaux marchés internationaux.