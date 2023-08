Séminaire à Tanger sur l'offre régionale et les mécanismes d'appui à l'investissement

11/08/2023

Le Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) a organisé, jeudi à Tanger, un séminaire sous le thème "L'offre régionale et les mécanismes d'incitation et d'appui à l'investissement et à l'entrepreneuriat dans la région de TTA", à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE).



S'exprimant à cette occasion, le directeur général du CRI-TTA, Jalal Benhayoun, a souligné que cette rencontre de communication s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des MRE, placée cette année sous le thème "Les jeunes MRE: Attentes et contributions", qui reflète la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI envers les Marocains du monde.



M. Benhayoun a, à cet égard, mis l'accent sur le rôle primordial des Marocains du monde dans le processus de développement que connaît le Maroc à tous les niveaux, soulignant la nécessité de continuer à investir dans la consolidation de la relation entre les Marocains du monde et leur pays d'origine, à travers l'accompagnement des compétences et des talents marocains à l'étranger et le soutien à leurs initiatives et projets, tout en les incitant à profiter des multiples opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat qu'offre le Maroc et à adhérer aux chantiers de développement engagés par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Après avoir mis en avant la dynamique économique remarquable que connaît la région en matière d'investissement, grâce à la réforme des CRI, le responsable a fait savoir que plus de 2.900 dossiers d'investissement ont été déposés entre 2020 et le premier semestre 2023, et plus de 1.400 projets ont été approuvés par la Commission régionale unifiée d'investissement, totalisant un volume d'investissement de plus de 127 milliards de dirhams, permettant de générer plus de 348.000 emplois stables à terme.



M. Benhayoun a tenu à présenter les différentes actions et initiatives prises par le CRI pour accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs, promouvoir le décollage économique de la région et renforcer son offre territoriale, ainsi que les différents guides publiés par le Centre pour soutenir l'investissement dans la région, notant que cette rencontre hybride est l'occasion d'informer les MRE des différents programmes d'appui et mesures prises en leur faveur dans divers domaines.



Pour sa part, la vice-présidente de la CGEM-TTA, Chaibia Balbzioui Alaoui, a mis en exergue la contribution des Marocains du monde dans le développement aux niveaux national et régional, soulignant l'importance d'intégrer davantage les MRE dans les différents secteurs économiques et de les accompagner dans toutes les étapes de réalisation de leurs projets d'investissement.



Mme Balbzioui Alaoui a indiqué que cette rencontre se veut l'occasion de rapprocher les MRE des différents mécanismes d'appui et d'incitation à l'entrepreneuriat mis en place en leur faveur et des opportunités économiques et d’investissement dans la région.



De son côté, le vice-président du Conseil régional de TTA, Taoufik El Bourch, a passé en revue les différentes actions et initiatives prises par le Conseil régional en faveur de la promotion du climat des affaires et le développement des opportunités d'investissement dans la région, réitérant l'engagement du Conseil à soutenir l'investissement et renforcer davantage la dynamique économique au niveau de la région.



Quant au vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de TTA, Houssain Ben Taieb, il a mis en avant l'importance de cette rencontre qui constitue l'occasion de resserrer les liens avec les Marocains du monde et de mettre en lumière le rôle de cette catégorie dans le renforcement du processus de développement du Royaume, affirmant l'engagement de la Chambre à accompagner et soutenir les investissements des MRE.



Cette rencontre a été marquée par deux panels sous les thèmes "Les atouts et les opportunités d'investissement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima", et "Programme d'appui et offre d'accompagnement personnalisée pour les MRE", qui ont été animés par des responsables régionaux.



Les intervenants ont présenté des exposés sur les missions du CRI, l'offre territoriale d'investissement dans la région, les mécanismes d'incitation prévus dans le cadre de la nouvelle Charte d'investissement, le complexe industriel et portuaire Tanger Med, le Fonds régional d'investissement de TTA, les programmes d'accompagnement proposés par le CRITTA, les mécanismes d'appui et de financement destinés aux PM/TPE et les facilités douanières et mesures d'encouragement offertes aux MRE.

Trésor

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé, jeudi, trois opérations de placement des excédents de trésorerie d'un total de 22,1 milliards de dirhams (MMDH). Il s'agit d'un premier placement avec prise en pension d'un montant de 21 MMDH souscrit sur 7 jours au taux de 3,06%, indique la DTFE dans un communiqué.



Les deux autres placements, aussi avec prise en pension et souscrits sur 1 jour, portent respectivement sur 750 millions de dirhams (MDH) au taux de 2,87%, et 350 MDH au taux de 2,70%, précise la même source.