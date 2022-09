Séminaire à Ifrane sur “Escalade sportive et tourisme durable dans les espaces naturels protégés ”

07/09/2022

La ville d'Ifrane a abrité, samedi, un séminaire sur le thème "L'escalade sportive: vecteur de développement du tourisme durable dans les espaces naturels protégés du Maroc". Initiée par "le Ski Club Ifrane" dans le cadre de ses activités sportives, de sensibilisation et de promotion et en célébration de la Journée internationale du tourisme (27 septembre), cette rencontre a été marquée par la célébration du 86ème anniversaire de la création du Ski Club Ifrane. Le président du "Ski Club Ifrane", Haj Abdou Lerhenane, s'est félicité de l'organisation de ce séminaire pour discuter de l'avenir de l'escalade sportive à l'occasion de la célébration du 86ème anniversaire de la création de ce club, mettant l'accent sur la qualité des acteurs ayant pris part à ce séminaire, qui a permis de s'arrêter sur les perspectives et les contraintes de ce sport de montagne. Initiée en partenariat avec l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), le département de la jeunesse et plusieurs autres partenaires, la rencontre a débattu de plusieurs thèmes dont "L’histoire de la pratique de l’escalade au Maroc", "L’escalade sportive : une discipline sportive olympique en vogue au Maroc" et "L’escalade comme sport de nature au service du développement du tourisme durable". La seconde journée a été marquée par la cérémonie inaugurale de l’Ecole d’escalade sur site naturel du Ski Club Ifrane comprennent cinq voies de grimpe équipées par le club dans la falaise de Djebel Ayder, situé en pleine forêt de cèdre, et ce en présence de l'ensemble des participants au séminaire. Au menu figuraient, également, outre une visite à la nouvelle école d’escalade du Ski Club Ifrane, une exposition des équipements des voies d’escalade et une démonstration de l’escalade en falaise.