Séminaire à Fès sur "Responsabilité médicale et droits des patients"

12/06/2023

Un séminaire sous le thème "La responsabilité médicale entre les obligations du médecin et la protection des droits du patient" a été organisé, vendredi à Fès, à l'initiative du tribunal administratif de première instance.



Cette rencontre initiée en partenariat avec l'Ordre des avocats de Fès, le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Fès-Meknès, le CHU Hassan II de Fès et la Direction régionale de la santé et de la protection sociale, a constitué un espace de débat autour de la responsabilité médicale dans un contexte juridique global.



Les participants à cette rencontre ont exploré plusieurs aspects, en mettant notamment l'accent sur la responsabilité médicale des institutions publiques de santé vis-à-vis des patients, ainsi que la responsabilité individuelle du médecin en tant que professionnel de la santé, en conformité avec la loi et la législation en vigueur.



Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le président du tribunal administratif de première instance de Fès, Oueldleblad Hamid, a souligné que l'objectif de cette rencontre est de mettre en avant l'importance du droit d'accès aux soins, qui est inscrit dans la Constitution, et ce à la lumière du lancement du chantier de la sécurité sociale et de l'assurance maladie obligatoire (AMO), ajoutant qu'elle a permis d'échanger avec les différents acteurs du secteur afin de tirer les conclusions et de formuler des recommandations dans ce domaine.



Dans une déclaration similaire, El Amine Al Alami Mohamed Noureddine, directeur général du CHU Hassan II de Fès, a souligné que cette rencontre a été l'occasion de "formuler des recommandations à plusieurs niveaux, avec comme priorité la création d'un noyau de discussion pérenne entre les acteurs de la loi, notamment les juges, et les professionnels de la médecine", ajoutant que l'objectif est la création d'une large base de données dans le domaine du droit médical.



Et d'ajouter qu'il a été convenu, aussi, de "former une cellule universitaire réunissant des scientifiques, des médecins et des experts en législation et en droit, pour suivre l'évolution des différentes réglementations et mener des travaux approfondis sur le droit de la médecine, compte tenu de la nature évolutive de cette discipline due aux avancées technologiques et aux compétences des professionnels de la santé".