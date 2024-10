Séminaire à Casablanca sur la santé mentale au travail

11/10/2024

Le thème "La santé mentale au travail : enjeux et défis" a été au centre d'un séminaire organisé jeudi à Bouskoura (Casablanca) par le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-Être l'Eucalyptus, à l'occasion du premier anniversaire de sa création, qui coïncide avec la Journée mondiale de la santé mentale.



Lors de cette rencontre, les participants ont souligné l'importance du rôle joué par les professionnels de santé dans l'environnement professionnel, notamment en ce qui concerne la détection des signes d'anxiété et de détresse psychologique chez les employés, la relation étroite entre santé mentale et travail, ainsi que la nécessité de créer des environnements de travail sains et sécurisés pour préserver la santé mentale des employés, rapporte la MAP.



"Nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale, qui coïncide avec le 10 octobre de chaque année, ainsi que le premier anniversaire de la création du Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-Être l'Eucalyptus qui offre des services dans le domaine de la santé mentale, un axe fondamental de la santé des citoyens", a souligné Pr Ahmed Bennana, directeur général de l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura, relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.



Il a ajouté, dans une déclaration à la presse, que ce Centre a choisi cette année le thème de la santé mentale au travail, car "lorsqu'on parle de santé mentale, il ne s'agit pas seulement des cas pathologiques complexes nécessitant un traitement, mais aussi de certaines situations que le grand public ne considère pas comme nécessitant de se tourner vers des centres de santé mentale".



De son côté, Dr Rokaya Benjelloun, directrice médicale du Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-Être l'Eucalyptus, a souligné que l'espace de travail a changé après la pandémie de COVID-19, de même que les horaires de travail, sans oublier la question du télétravail, ce qui a eu un impact négatif sur la santé mentale des travailleurs, allant du sentiment d'isolement et de solitude à la difficulté de séparer et de délimiter la vie professionnelle et personnelle.



Dr Benjelloun, également professeure agrégée en psychiatrie, a poursuivi dans une déclaration à la MAP, que l'objectif de ce séminaire est d'aborder ces points et de mettre en lumière le rôle des spécialistes de la santé mentale dans les environnements de travail, appelant à la nécessité d'établir des protocoles clairs pour guider les employés, ainsi que d'offrir des sessions de formation pour sensibiliser les spécialistes sur la façon d'identifier les problèmes de santé mentale et les moyens d'y faire face.



Selon un document des organisateurs de ce séminaire, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que la dépression et l'anxiété causent la perte de 12 milliards de jours de travail chaque année, ce qui souligne l'importance de créer des environnements de travail sains et sûrs pour préserver la santé mentale des employés.



Le document ajoute que, compte tenu du fait que 60% des individus dans le monde travaillent, l'OMS insiste sur la nécessité de prendre des mesures strictes pour protéger et promouvoir la santé mentale sur les lieux de travail, tout en prévenant les risques associés, ce qui nécessite d'intensifier les efforts et la coopération de toutes les parties concernées pour mettre en œuvre des actions ciblées visant à promouvoir un environnement de travail sain.



Il est à noter que le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-Être l'Eucalyptus, une institution relevant de l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI sous la supervision de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, s'engage à fournir des soins de santé et un soutien psychologique en s'appuyant sur des expertises avancées basées sur les dernières avancées scientifiques, et en suivant une approche centrée sur les besoins du patient.