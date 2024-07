Semaine du cheval 2024. La cavalière Lina El Ouarzazi remporte le championnat du Maroc "seniors intermédiaires" de saut d'obstacles

08/07/2024

La cavalière Lina El Ouarzazi a remporté, samedi, le championnat du Maroc "seniors intermédiaires" de saut d'obstacles, organisé dans le cadre de la 39è édition de la Semaine du cheval, qui se poursuit jusqu'au 07 juillet au Royal Complexe des Sports équestres et Tbourida Dar Es-Salam à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



El Ouarzazi, montant le cheval "Ghazell MF", a terminé cette compétition, disputée en deux manches, avec un chrono de 48sec 89/100è et 2.13 points de pénalité. Elle a devancé Isaie Abittan sur "Dordane Des Coupeaux" qui a bouclé le parcours en 53sec 01/100è et 2.21 points de pénalité.



La troisième place est revenue à Badr Khiatti sur "Numax" qui a signé un chrono de 50sec 73/100è et 4 points de pénalité. La 39è édition de la Semaine du cheval met en compétition 400 couples, cavaliers et chevaux, dans 20 catégories différentes, qui se disputent le titre dans les épreuves de saut d’obstacles et de dressage.