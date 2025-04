"Semaine du Maroc" en Mauritanie : Des rencontres intensives pour renforcer les échanges commerciaux bilatéraux

29/04/2025

Plusieurs rencontres ont été tenues, en marge de l’évènement "Semaine du Maroc" lancée jeudi soir à Nouakchott, en vue de discuter des moyens de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et de surmonter les obstacles entravant leur essor.



Ainsi, le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et la ministre du Commerce et du Tourisme de Mauritanie, Zeinebou Mint Ahmednah, ont co-présidé vendredi une réunion consacrée à l'examen des moyens à même de consolider le partenariat économique entre les deux pays, notamment à travers la mise à jour des cadres juridiques régissant les échanges commerciaux.



S’exprimant à cette occasion, la ministre mauritanienne a relevé que cette rencontre marque une nouvelle étape dans la promotion de la coopération économique entre les deux Etats, mettant en avant l'atmosphère positive de la réunion, reflétant ainsi la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer la coopération bilatérale.



Pour sa part, M. Hejira a précisé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les relations économiques entre les deux pays, soulignant avoir débattre avec la ministre mauritanienne les moyens de garantir la fluidité des échanges commerciaux.



Il a également salué les rencontres tenues depuis le début de la "Semaine du Maroc" entre opérateurs économiques marocains et mauritaniens, pour examiner les défis auxquels fait face le commerce bilatéral.



Dans la même journée, une réunion entre les acteurs économiques des deux pays a eu lieu au siège de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), en présence du secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur et du président de l’UNPM, Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed.



Lors de cette réunion, M. Ould Cheikh Ahmed a exhorté les entrepreneurs mauritaniens à profiter de la "Semaine du Maroc" pour tisser des liens et établir des partenariats avec les industriels et investisseurs marocains, notant que cet évènement représente également une opportunité pour proposer des solutions favorisant un développement accru des relations économiques.



Pour sa part, M. Hejira a affirmé que cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts visant la concrétisation de la volonté des leaders des deux pays de bâtir un partenariat stratégique solide et de promouvoir les relations commerciales dans un climat de confiance mutuelle.



A noter que le programme économique de la "Semaine du Maroc" a été marqué par des rencontres bilatérales entre hommes d'affaires des deux pays, ainsi que par des échanges entre acteurs économiques privés et institutionnels.



Par ailleurs, un colloque a été organisé avec la participation d’experts économiques et d’universitaires, abordant les enjeux et les perspectives d’un partenariat économique global entre le Maroc et la Mauritanie.



La "Semaine du Maroc", initiée par l’ambassade du Royaume à Nouakchott en collaboration avec l’Association "Forum du Sud" et en partenariat avec plusieurs acteurs marocains et mauritaniens, vise à mettre en valeur la richesse et l’authenticité du patrimoine matériel et immatériel du Maroc.