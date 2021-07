Semaine culturelle estivale

09/07/2021

La ville de Tétouan abritera, du 14 au 20 août, la 1ère édition de la Semaine culturelle estivale, à l’initiative de l’association Tétouan Asmir et l’association Zoubida Afilal. Une programmation riche et variée est au menu de cet événement, avec plusieurs rendez-vous culturels et artistiques, permettant aux visiteurs de découvrir la ville de Tétouan, avec la participation de nombreux artistes, créateurs et chercheurs de la région.



Cette rencontre s’assigne pour objectifs de mettre en valeur le patrimoine culturel et urbanistique local, et soutenir les créations des jeunes talents locaux, indique un communiqué des organisateurs. Cette édition propose une programmation riche en activités culturelles et artistiques bien ajustée à la période estivale, pour la promotion de la région de Tétouan, qui connait généralement une grande affluence d’estivants en été.



La majorité des activités de cette édition se dérouleront au sein des principaux sites intramuros ayant marqué le passé glorieux de Tétouan, pour le plus grand bonheur des touristes nationaux et étrangers, qui auront l’occasion de découvrir l’aspect architectural historique de la Colombe blanche, précise la même source. Des espace d’exposition seront aménagés au sein des sites historiques et touristiques les plus connus de la ville, dans lesquels seront présentés, entre autres, des oeuvres d’art contemporain, des produits du terroir et d’artisanat, et des tenues traditionnelles du Nord.



Cette manifestation culturelle sera ponctuée également par l’organisation de conférences-débats traitant de sujets liés à l’histoire de la médina de Tétouan et au développement que connait la ville.