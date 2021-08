Selon un think tank sud-africain, le Maroc peut agir comme “ cadre intégrateur ” entre l’Europe et l’Afrique

25/08/2021

Le Maroc peut agir comme «cadre intégrateur» entre l’Europe et l’Afrique, à la faveur de son dynamisme et de sa position géographique distinguée, a indiqué mercredi le think tank sud-africain «Brenthurst Foundation». «Réaliser les avantages stratégiques escomptés passe inéluctablement par l'approfondissement des relations économiques régionales et le Royaume du Maroc peut parfaitement agir, à cet effet, comme un cadre intégrateur», a déclaré à la MAP le directeur de ce groupe de réflexion, Greg Mills, en réaction au discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple. Faisant constater que «la géographie et les liens économiques entre le Maroc et l'Union européenne (UE) créent un pont utile entre l'Europe et l'Afrique», l’analyste s’est dit persuadé que le développement des relations entre le Royaume et l'Espagne contribuera indubitablement au renforcement des liens entre les deux continents. «Des liens plus profonds sont assurément dans l'intérêt de tous. La politique est à la fois un facilitateur, mais peut être aussi une pierre d'achoppement si elle est mal gérée», a-t-il soutenu. Dans le discours Royal du 20 août, le Souverain a indiqué que le Maroc s’attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins, ajoutant que c’est cette même logique qui commande les choix du Royaume dans la relation que "nous entretenons actuellement avec notre voisin l’Espagne".