Selon Expansion : Le Maroc, un acteur incontournable de l'automobile et des énergies renouvelables

18/03/2025

Le Maroc s’affirme de plus en plus sur la scène internationale comme un acteur incontournable dans les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables, écrit, jeudi, le journal espagnol "Expansion".



Le Royaume poursuit son "ascension industrielle" dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme l’automobile dont la production atteindra cette année un million de véhicules, avec l’objectif de doubler ce volume à court terme, souligne le quotidien.



Cette forte dynamique, qui témoigne de la montée en puissance de l'industrie marocaine, repose sur des "atouts stratégiques majeurs", notamment une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, des incitations fiscales attractives et une infrastructure logistique de pointe, explique-t-il.



La publication relève que le grand potentiel que représente le Maroc et les multiples atouts et avantages qu’il offre encourageant les géants du secteur automobile à renforcer leur présence au Maroc, à l'image de Renault et Stellantis, rapporte la MAP.



Parmi les atouts dont dispose le Maroc, le quotidien cite également le port Tanger Med, "une plateforme logistique de référence dont la capacité d'exportation s’élève à 500.000 véhicules par an".



Cette infrastructure portuaire en pleine expansion, attire les principaux acteurs du transport maritime et renforce la compétitivité du Maroc sur le marché international, ajoute-t-il, faisant remarquer que la décision du géant danois Maersk de relocaliser son escale stratégique à Tanger Med au détriment d'autres ports régionaux illustre cette attractivité grandissante du Maroc.



Autre facteur qui illustre la vitalité de l’industrie marocaine, le développement extraordinaire que connait le secteur des énergies renouvelables afin de permettre au Royaume d’accompagner son essor économique et répondre aux enjeux environnementaux, fait observer "Expansion".

Le journal note que les énergies propres représentent actuellement 45 % de la capacité installée du Maroc, avec un objectif d’atteindre 52 % à l'horizon 2030.



Pour donner la mesure de l’intérêt accordé à ce secteur, le quotidien fait état de la mobilisation par le Royaume, dans le cadre de son plan ambitieux pour le développement de l'hydrogène vert, d’un investissement de 30 milliards d'euros et de la mise en place d’avantages fiscaux incitatifs pour les investisseurs.



L’importance des financements engagés et des investissements réalisés confirment la stratégie proactive du Maroc pour s'imposer comme un partenaire incontournable dans ce domaine sur les marchés européens et internationaux, conclut-il.