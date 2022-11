Sélection de premier ordre pour la 29ème édition des Semaines du film européen

11/11/2022

La 29ème édition des Semaines du film européen se tient au Maroc du 7 au 21 décembre 2022 dans quatre villes du Royaume, avec à l'affiche une sélection des plus grands films d'auteurs européens de l’année, avec la Palme d’or du Festival de Cannes en ouverture.



Ce rendez-vous incontournable du cinéma européen au Maroc aura lieu à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger avec un programme riche et diversifié de 8 longs métrages sélectionnés et primés dans les plus grands festivals de cinéma à travers le monde, ainsi que des courts-métrages du Sud de la Méditerranée, souligne un communiqué des organisateurs.



En mai dernier, le réalisateur suédois Ruben Östlund décrochait la Palme d’or du Festival de Cannes pour la deuxième fois après celle obtenue pour "The Square" en 2017, et rejoignait ainsi le club très fermé des cinéastes doublement palmés. Depuis, "Sans filtre", son film événement, n’a cessé de susciter l’enthousiasme, et notamment lors de ses passages dans les Festivals de Toronto, Karlovy Vary, Londres ou Deauville.



Portant un regard satirique sur la société de consommation, "Sans filtre" traite de la lutte des classes en usant d’un humour féroce et sans concession. Le film suit Carl et Yaya, un couple de mannequins et influenceurs, invités sur un yacht pour une croisière de luxe, juste après la Fashion Week. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.



"Nous sommes très heureux de revenir chaque année avec les meilleurs films européens récents. Des films d’auteur qui ont fait le tour des plus grands festivals du monde et qui nous livrent des points de vue singuliers et forts sur des thématiques sociétales contemporaines", a déclaré Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc.



“La culture, notamment à travers le cinéma, nous rapproche et nous unit. C’est un instrument de dialogue, de compréhension, de respect mutuel, et de divertissement aussi. Le film d’ouverture, « Sans filtre » du Suédois Ruben Östlund, ne manquera pas de susciter les rires et les débats, comme partout où il a été montré à travers le monde”, a poursuivi Mme Cussac.



Depuis leur création, les Semaines du film européen n’ont cessé de promouvoir le cinéma d’auteur européen, encore rare dans les salles marocaines. Un rendez-vous très attendu des cinéphiles et des curieux, heureux de retrouver une sélection toujours qualitative et exigeante de films inédits. La manifestation attire chaque année 12.000 spectateurs en moyenne.



Les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain, la Fondation Hiba et l’Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech.