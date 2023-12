Séisme d'Al Haouz. Vaste opération pour la simplification des procédures de délivrance des permis de reconstruction à Azilal

08/12/2023

Les commissions en charge de la constatation des dommages occasionnés par le séisme d'Al Haouz au niveau de la province d'Azilal sont pleinement mobilisées sur le terrain pour la simplification des procédures administratives relatives à la délivrance des permis de reconstruction ou de confortement pour les familles bénéficiaires des aides à la reconstruction.



Au niveau de la commune d'Aït Tamlil, l'une des localités les plus touchées par les effets du séisme du 08 septembre, autorités locales et Agence urbaine sont à pied d’oeuvre pour la prise en charge et le traitement des demandes d’obtention des permis de reconstruction et de confortement émises par les familles ayant bénéficié des aides financières à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement.



Cette vaste opération vise à faciliter les procédures ainsi que les différentes formalités afférentes aux actes de reconstruction ou de confortement, en exonérant les demandeurs des frais de ces derniers et en leur facilitant l’obtention d’un plan architectural et d’un levé topographique à titre gracieux, et ce dans le cadre des efforts visant à alléger les effets du séisme sur les populations touchées.



La souplesse des procédures administratives relatives à ces permis consiste en la suppression de tous documents ou procédures exigés auparavant. Le demandeur en question de ces permis doit se munir uniquement de sa carte d’identité et d’un engagement dûment signé à cette fin. Les permis de reconstruction ou de confortation sont délivrés de manière instantanée aux niveaux des Caïdats concernés et leur obtention n’est soumise à aucun délai. La simplification de ces procédures intervient en parallèle à l’opération de traitement des doléances soumises par les familles affectées par le séisme.



Les autorités locales de la province d'Azilal s’attellent au quotidien au traitement des doléances adressées par les familles dont le premier rapport de la commission en charge du recensement des bâtisses partiellement où totalement endommagées a rejeté l’octroi de l’aide dédiée à la reconstruction. Aussi, les opérations d'octroi de la première tranche des aides financières à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, se poursuivent, également, à un rythme intense, aux niveaux des principales communes impactées par le séisme dans la province d’Azilal.



Dans des déclarations à la MAP, nombre d’habitants de la commune d'Aït Tamlil ont fait part de leur gratitude à SM le Roi pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse de les entourer depuis les premières heures du séisme, saluant hautement l’engagement infaillible des autorités locales de la province d’Azilal et leur constante mobilisation pour leur venir en aide et leur faciliter les différentes démarches relatives à la reconstruction et à l’octroi des aides financières.