Sefrou: célébration à Imouzzer Kandar du Nouvel An amazigh

14/01/2025

Une soirée artistique a été organisée, samedi à Imouzzer Kandar, pour célébrer le Nouvel An amazigh 2975.



Ce soirée, initiée par la délégation régionale de l'Organisation Mondiale pour la Paix et l’Espoir pour l’Humanité et les Patries, a proposé des prestations musicales présentées par le groupe Inshaden Ijaouten et l’artiste amazigh Miloud Oussadden.



L’événement a également été agrémenté par des spectacles de l'artiste Abdelrrafie Bennouna et des groupes de l’art Ahidous, qui ont gratifié le public avec des chants et des danses amazighes authentiques.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, Saâda Hassioui, déléguée régionale de l’Organisation Mondiale pour la Paix et l’Espoir pour l’Humanité et les Patries, a salué la décision royale de faire du Nouvel An amazigh (14 janvier) un jour férié national officiel, ajoutant que cette décision s’inscrit dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l’amazigh comme langue officielle du pays, aux côtés de l’arabe, renforçant ainsi sa place dans la vie publique.



Elle a ajouté que cette mesure contribue à promouvoir les valeurs de coexistence et de diversité culturelle, compte tenue de ses portées symboliques, sociales et économiques.



Selon l'intervenante, cette décision devrait encourager les traditions festives et stimuler le tourisme culturel dans les régions où ces célébrations revêtent une importance particulière.



Elle a également affirmé que cette initiative royale, largement applaudie par les acteurs politiques et associatifs au Maroc, représente une avancée significative dans le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh et de son intégration dans la vie publique. Cette manifestation vise à promouvoir la culture amazighe en tant que pilier essentiel de l’identité marocaine et à renforcer les valeurs de coexistence et d’ouverture culturelle.