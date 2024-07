Sefrou: Rencontre de communication à l'occasion de la Journée internationale des coopératives

16/07/2024

Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Sefrou a organisé, lundi, une rencontre de communication à l'occasion de la Journée Internationale des Coopératives en partenariat avec le Conseil de la région Fès-Meknès et la Direction provinciale du ministère de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire.



S'exprimant lors de cette rencontre, initiée à Sefrou en partenariat avec l'Office du Développement de la Coopération et la Direction provinciale de l'Agriculture en marge des marchés mobiles de l'économie sociale et solidaire, le chef de la division de l'Action sociale à la province de Sefrou, Adil Zahiri, a mis l'accent sur les efforts déployés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans sa troisième phase pour soutenir les coopératives, améliorer leurs performances et renforcer leur position dans l'économie nationale.



L’INDH s'emploie également à permettre aux coopératives d'obtenir les licences et les certificats de qualité nécessaires leur permettant la commercialisation de leurs produits et l'accès aux marchés et aux foires ainsi qu'aux plateformes en ligne, a-t-il dit.



Il a également souligné la volonté de l'INDH d'accompagner les coopératives dans la préparation de leurs projets et des études nécessaires, notamment en ce qui concerne les chaînes de production sur lesquelles il est possible de travailler pour formuler des projets spéciaux pour les coopératives.



Pour sa part, la vice-présidente du conseil de la région Fès-Meknès et présidente du comité d'organisation des marchés mobiles de l'économie sociale et solidaire à Sefrou, Hakima Belkassaoui a affirmé que les indicateurs économiques et sociaux des coopératives ont enregistré des progrès remarquables grâce aux programmes d'appui fournis par l'Etat à travers l’INDH.



D'autres institutions apportent leur soutien aux coopératives, que ce soit en leur dotant des moyens de travail ou du soutien matériel, ou en leur assurant l'accompagnement, a-t-elle ajouté.



Mme Belakassaoui a aussi mis l’accent sur le rôle important des coopératives dans la valorisation des produits agricoles et de l'artisanat, soulignant, à cet égard, l’importance de maintenir le niveau de qualité et d'excellence des produits, de promouvoir l'intérêt pour le tourisme écologique et durable et de soutenir l'action coopérative.



Les marchés mobiles de l'économie sociale et solidaire, qui se poursuivent jusqu'au 16 courant, réunissent plus de 55 coopératives représentant divers secteurs productifs.



L'événement a pour objectif de mettre en valeur les produits et le savoir-faire locaux, de promouvoir la commercialisation des produits des coopératives et d'améliorer les revenus des personnes impliquées dans le secteur.