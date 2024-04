Sefrou: 100 cerisiers plantés à l'occasion du centenaire du Festival des cerises

08/04/2024

Quelque 100 cerisiers ont été plantés lors d'une cérémonie, organisée au cours de cette semaine à Sefrou dans le cadre des préparatifs du centenaire du Festival des cerises, prévue du 06 au 09 juin prochain.



Initiée par le Conseil de la commune de Sefrou et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette opération s’est déroulée dans les espaces verts et les jardins des institutions publiques de la ville, en présence du gouverneur de la province de Sefrou, Omar Touimi Benjelloun.



Dans une déclaration à la MAP en marge de cette cérémonie, la secrétaire générale du ministère de la Culture, Samira El Malizi a indiqué que le développement du Festival des cerises et son attachement aux normes internationales lui ont permis d'être inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2012.



La responsable a réaffirmé l'engagement du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à soutenir le Festival des cerises pour qu’il puisse arborer ses meilleures couleurs pour son centenaire, saluant, à cet égard, l'implication des autorités locales et de la société civile ainsi que la volonté des habitants de la ville de perpétuer leurs valeurs et et transmettre cette culture aux générations futures.



De son côté, le directeur provincial de l'agriculture à Sefrou, Lahcen Assou, a indiqué que la filière cerise, l’une des plus importante sur ce territoire, s'étend sur une superficie globale d'environ 400 hectares, avec une production totale d’environ 4.200 tonnes, soit une moyenne de 10,5 tonnes par hectare, et un chiffre d'affaires pouvant atteindre 65 millions de dirhams.



M. Assou a souligné l'évolution que connaît cette filière dans le cadre de la stratégie "Generation Green" à laquelle le ministère de l'Agriculture, accorde un intérêt particulier à travers la fourniture de plantes, l'irrigation goutte à goutte ou la formation des agriculteurs, entre autres opérations qui ont un impact positif, que ce soit sur la productivité, la qualité des produits ou l’augmentation des revenus des agriculteurs.



Inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2012, ce festival constitue une occasion de célébrer ce fruit distinctif et les connaissances, savoir-faire et formes festives qui l’entourent, tout en insufflant une dynamique à l’activité culturelle, touristique et économique de la ville.



Le Festival des cerises de Sefrou, qui a vu le jour en 1920 sous le Protectorat français, témoigne de la prédominance des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble parmi les habitants de Sefrou où coexistaient les trois religions monothéistes dont les membres se rassemblaient pour élire Misse Cerisette pendant le mois de juin.



Les célébrations du Festival des cerises se poursuivent pendant quatre jours avec la pleine implication des habitants de la ville. Il s’agit aussi d’une opportunité de redynamiser l'économie liée au patrimoine immatériel de la ville de Sefrou et au patrimoine culturel de toute la région, un patrimoine urbain ancien caractérisé par le pluralisme, la diversité et la richesse, avec notamment l’artisanat et les produits locaux.