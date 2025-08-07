Sécurité routière : Réunion à Rabat du comité de veille chargé du suivi des mesures du CPSR

Le comité de veille chargé du suivi des mesures prises par le Comité permanent de la sécurité routière (CPSR) a tenu, mardi à Rabat, une réunion consacrée à l’examen des statistiques provisoires des accidents de la circulation pour le mois de juillet 2025, des opérations de contrôle routier et de l'accompagnement communicationnel et médiatique du programme d’action d’urgence pour la période estivale.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des conclusions et des recommandations de la réunion du CPSR, tenue le 3 juillet dernier, sous la présidence du ministre des Transports et de la Logistique, indique un communiqué de l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).



Lors de cette réunion, il a été procédé à la présentation du bilan des accidents corporels de la circulation durant le mois de juillet 2025, marqué par des résultats positifs, avec une baisse de 5,2% du nombre de décès et de 3,2% du nombre de victimes.



Concernant les statistiques des accidents de la route en dehors du périmètre urbain, "des résultats très positifs ont été enregistrés, avec une baisse de 9,5% du nombre d'accidents, de 24,8% du nombre de décès et de 16,6% du nombre total de victimes", poursuit le communiqué, faisant état d'une baisse de 32% de décès parmi les utilisateurs de motos à deux et trois roues.



Quant au milieu urbain, il a été constaté une hausse de 8,1% du nombre d'accidents, tandis que les nombres de décès et de victimes ont affiché une hausse respective de 48,9% et de 4,2%.



Afin de capitaliser sur les acquis réalisés en dehors du milieu urbain et de transcender les contraintes ayant empêché d'obtenir des résultats positifs en périmètre urbain, le comité de veille a décidé de procéder au contrôle de la vitesse maximale des motos à l'aide de "speedomètres", souligne la même source, précisant qu'une procédure unifiée a été adoptée en vue d'assurer une meilleure coordination entre l'ensemble des parties prenantes.



Parmi les décisions prises figurent le renforcement des contrôles de la limitation de vitesse et de l’utilisation des casques de protection conformes aux normes de sécurité et le contrôle des infractions commises par les véhicules immatriculés avec une plaque diplomatique, conformément à la note d'encadrement du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



Il s'agit aussi de procéder au contrôle des infractions constatées par les radars fixes et commises par des véhicules immatriculés à l'étranger et de tenir des réunions de comités de veille au niveau régional afin de suivre l'état des lieux des accidents de la circulation, tout en prenant des mesures nécessaires le cas échéant.



Il a été également décidé de poursuivre la mobilisation et le suivi médiatique du programme d’action d'urgence pour la période estivale, avec un accent particulier sur l'accompagnement des opérations de contrôle de limitation de vitesse des cyclomoteurs.



Au terme de cette réunion, il a été souligné l'impératif de la mobilisation de tous les intervenants afin d'assurer une mise en œuvre optimale des différentes mesures et procédures du programme d’action d’urgence pour la période estivale.

Le comité de veille tiendra sa prochaine réunion au cours de la première semaine de septembre 2025, indique-t-on.