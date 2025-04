Sécurité et Protection des Données: Bank Of Africa obtient la certification PCI DSS pour la 2ème année consécutive

10/04/2025

Bank Of Africa (BOA) a renouvelé sa certification PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) dans sa Version 4.0.1, un standard international rigoureux de sécurité des données pour les transactions par carte de paiement.



Cette certification s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'alignement aux enjeux réglementaires et sécuritaires des marques de paiement et régulateurs de Bank Of Africa qui œuvre continuellement à renforcer ses mesures de sécurité en adoptant les normes les plus élevées en matière de protection des données de ses clients, indique la Banque dans un communiqué.



Ainsi, BOA maintient sa certification PCI DSS, promue par le PCI Security Standards Council (PCI SSC), qui établit des normes élevées pour la sécurité des systèmes d'information traitant les données des porteurs de cartes, fait savoir la même source.



L’adoption de ces normes par Bank Of Africa implique une conformité absolue aux exigences les plus strictes pour protéger les informations sensibles de ses clients à travers un processus de mise en conformité annuel de maintien, rapport la MAP.



En outre, ce standard garantit que toutes les transactions par carte de paiement réalisées avec BOA sont sécurisées contre les violations de données et les cyberattaques.



Et de conclure que cet engagement continu reflète la volonté de la banque de se tenir à la pointe des pratiques de sécurité et de protection des données pour rester proche de ses clients et répondre à leurs besoins.