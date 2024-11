Sécurité cybernétique

22/11/2024

Dans le cadre du renforcement des capacités des associations à accéder au numérique, l’Association Assadaka pour le développement, l'environnement et la culture organise en partenariat avec le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et avec le Conseil communal de la ville d’Oued Zem, une formation sur le thème « Sécurité informatique et Internet : un guide de sensibilisation à la sécurité numérique ».

Cette formation, qui aura lieu samedi 23 novembre à la salle des réunions relevant du Conseil communal de la ville, sera animée par Anas El Hachimi, expert en sécurité cybernétique.