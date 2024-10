Secteur non financier : la croissance du crédit bancaire s'accélère à 3,1% en août

01/10/2024

La croissance du crédit bancaire au secteur non financier (SNF) s'est accélérée de 2,8% à 3,1% en août dernier, ressort-il du récent bulletin de statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette évolution reflète l'accélération de la croissance des prêts alloués aux sociétés non financières privées de 1,8% à 2,9%, précise la Banque centrale, notant que les prêts aux ménages ont vu leur rythme passer de 1% à 0,8% et les concours aux sociétés non financières publiques de 12,2% à 9,1%, rapporte la MAP.



Par objet économique, l'évolution en glissement annuel du concours bancaire au secteur non financier recouvre une accélération de la croissance des facilités de trésorerie à 3,9% et des prêts à l'équipement à 6% et une quasi-stagnation de la progression des crédits immobiliers et des prêts à la consommation respectivement à 1,6% et 0,8%.



Les créances en souffrance (CES) se sont accrues de 3,4% et leur ratio au crédit s'est situé à 8,8%.