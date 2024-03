Secteur non financier : Stabilité du crédit à 2,7% au T4-2023

22/03/2024

Le rythme de progression du crédit bancaire au secteur non financier est resté stable à 2,7% au quatrième trimestre 2023, selon Bank Al Maghrib (BAM).



Cette évolution est le résultat d’une accélération de la progression des prêts accordés aux entreprises publiques de 29,9% à 31,7% et d’une décélération de ceux octroyés aux ménages de 2,4% à 2%, précise BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la première réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l'année 2024.



La baisse des prêts aux entreprises privées s’est maintenue au même rythme de 0,4% enregistré le trimestre précédent, souligne la même source.



L’évolution du crédit aux sociétés non financières privées reflète une baisse de 10,1% des facilités de trésorerie, en lien avec la diminution des prix des importations et l’amortissement des prêts bénéficiant des lignes de garantie mises en place lors de la crise pandémique, rapporte la MAP.

Pour leur part, les prêts de trésorerie octroyées aux entreprises publiques ont enregistré une expansion de 68,5%.



Concernant les prêts aux particuliers, leur accroissement est revenu de 2,5% à 2,1%, avec des ralentissements de 2,3% à 1,9% pour les crédits à l’habitat et de 1% à 0,3% pour ceux à la consommation. Quant aux crédits aux entrepreneurs individuels, ils ont vu leur rythme de progression revenir de 2% à 1%.



Par branche d’activité, les données relatives au quatrième trimestre 2023 indiquent une amélioration des crédits à destination des entreprises des "industries extractives" de 78,7% et du secteur de l’"électricité, gaz et eau" de 24,8%.



En revanche, les prêts aux entreprises du "commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques" et des "industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques" ont accusé des replis respectifs de 7,3% et 11,1%.