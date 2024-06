Secteur manufacturier. Une meilleure allocation des ressources peut augmenter la production de près de 97%

26/06/2024

Une meilleure allocation des ressources pourrait augmenter la production du secteur manufacturier marocain de près de 97%, selon une récente étude réalisée par le Haut-Commissariat au plan (HCP) en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique (CEA).



"La mauvaise allocation des ressources freine la croissance des entreprises à forte productivité. L'élimination de ces distorsions pourrait tripler la taille de 51,1% des entreprises et augmenter la production du secteur manufacturier de près de 97%", indique cette étude intitulée "Allocation des ressources et gains de productivité dans le secteur manufacturier marocain".



Ladite étude montre aussi que les distorsions liées au climat des affaires impactent particulièrement les entreprises en dessous de leur taille optimale, notant que ces contraintes limitent leur capacité à croître et à atteindre une productivité optimale, rapporte la MAP.



L'élimination de ces distorsions permettrait à une grande partie des entreprises de croître de manière significative, stimulant ainsi la productivité et l'efficacité du secteur manufacturier marocain dans son ensemble, estime la même source.

Et de rappeler : "L'économie marocaine, malgré sa résilience face aux chocs externes, a connu un ralentissement significatif en raison de divers facteurs conjoncturels et structurels".



Pour relancer l'économie, cette étude recommande la mise en place de politiques favorisant une distribution plus efficace des ressources entre les différents secteurs et entreprises, bien que des obstacles comme l'accès limité au marché et aux financements entravent ce processus.