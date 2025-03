Secteur manufacturier : L'activité maintient une dynamique positive à fin 2024

11/03/2025

L’activité du secteur manufacturier a poursuivi sa dynamique positive au terme de l’année 2024, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Selon ce département relevant du ministère de l’Economie et des Finances, «la valeur ajoutée du secteur manufacturier s’est améliorée, en moyenne, de 4,2% au terme des neuf premiers mois de 2024, au lieu d’une hausse de 1,1% un an plus tôt».



Cette progression s’explique par une accélération significative de la croissance observée au cours du troisième trimestre 2024 (+7,5%), suite à une augmentation de 2,9% au deuxième trimestre et de 2,1% au premier trimestre de la même année, a indiqué la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de février 2025 (N°336).



Selon la même source, cette évolution à fin septembre 2024 a bénéficié, d’une part, de la croissance, en moyenne, consolidée des valeurs ajoutées de la «fabrication de matériel de transport» (+15,2%) et de la «fabrication de produits chimiques» (+16,3%).



Dans sa note, la Direction ajoute qu’elle est liée, d’autre part, à l’amélioration de la valeur ajoutée des branches de la «fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques, et autres produits minéraux non métalliques» (+3,2%), de la «fabrication de produits alimentaires et de boissons» (+1%), de la «fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques» (+23,7%) et de la «fabrication de produits métallurgiques de base et d’ouvrages en métaux, sauf machines et matériel» (+0,8%).



Comme l’indique le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) qui a atteint 77,7% en moyenne durant l’année 2024, cette progression favorable se serait poursuivie au terme de l’année écoulée, réalisant ainsi un record par rapport aux dix-sept dernières années.



Il est important de noter que le TUC s’est accru de 3,3 points en une année, après une progression de 2,1 points un an auparavant, d'après les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib menée auprès des patrons opérant dans le secteur manufacturier.



La DEPF rapporte dans la note de conjoncture que cet accroissement s’explique par le renforcement du TUC au niveau des industries «mécanique et métallurgie» (+10,3 points), «électrique et électronique» (+3,8 points) et «chimique et parachimique» (+3points).



Les exportations du secteur manufacturier ont clôturé l’année 2024 sur une performance des expéditions de l’automobile de +6,3% avec un chiffre d’affaires à l’export record de 157,6 milliards de dirhams, a par ailleurs fait savoir la DEPF dans sa note.



Selon la même source, la valeur des ventes des dérivés de phosphates à l’étranger s’est raffermie de 13,5% et celle de l’aéronautique de 14,9% ; tandis que la valeur ajoutée des exportations de l’électronique et électricité et de l’industrie alimentaire est restée quasiment stable par rapport à fin 2023 (+0,1%et -0,1% respectivement).



Alain Bouithy