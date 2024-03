Secteur industriel : Un chiffre d’affaires record de 801,5 MMDH en 2022

28/03/2024

Le chiffre d'affaires du secteur industriel a atteint un record de 801,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'exercice 2022, a annoncé, mercredi à Rabat, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



Cette performance remarquable a été essentiellement stimulée par les secteurs de l'agroalimentaire (23,1%), de la chimie et parachimie (23%) et de l'automobile (17,8%), a précisé M. Mezzour, qui présentait les principaux résultats de l'édition 2023 de l'enquête industrielle intitulée "Baromètre de l'industrie marocaine".



Le ministre a aussi relevé que ce secteur, qui a vu le nombre de ses entreprises doubler en 10 ans, a enregistré une valeur ajoutée de 212,4 MMDH, une production de 738,7 MMDH et des investissements à hauteur de 33,9 MMDH en 2022, rapporte la MAP.

Et d'ajouter que plus de la moitié des exportations sont réalisées par des entreprises de moins de 20 ans, tandis que les entreprises de moins de 10 ans contribuent à plus de 100 MMDH d'exportations.



Pour ce qui est de la création d'emplois, le secteur a connu une évolution de plus de 8,8%, atteignant 870.759 emplois en 2022, soit un niveau multiplié par 2,4 par rapport à 2012, a fait remarquer M. Mezzour.

À ce titre, le ministre a relevé une croissance à deux chiffres enregistrée par 3 secteurs au niveau de l'emploi, à savoir l'aéronautique (+21%), l'automobile (+13%) et le textile et le cuir (+10%).



La ventilation des emplois industriels par genre pour l'année 2022 montre un équilibre relativement équitable, avec 40% des postes occupés par des femmes, parmi lesquelles 13% assument des responsabilités, a-t-il ajouté.

M. Mezzour a, par ailleurs, indiqué que les données relatives au capital social dans le secteur industriel révèlent que le capital national détient une part majoritaire, représentant 71,5% du capital social global, tandis que le capital étranger contribue à hauteur de 28,5%.



L'enquête sur le secteur industriel, réalisée périodiquement par le ministère de l'Industrie et du Commerce, constitue une source nationale cruciale de données liées à l'industrie marocaine.



Ce baromètre permet d'analyser la performance à ce jour des différents secteurs industriels et, partant, de réaliser un diagnostic de leurs comportements et de leurs contributions dans le tissu économique national.

Cette édition de l'enquête, réalisée sur les exercices comptables 2021 et 2022, a mobilisé près de 120 enquêteurs et ciblé 10.891 entreprises industrielles avec un taux de collecte qui s'est établi à 80%.



Une plateforme digitale a été développée pour permettre la collecte des données et la génération des résultats de cette édition de l'enquête.