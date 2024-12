Secteur extractif : Hausse de l'indice de production de 26,6% à fin septembre

27/12/2024

L'indice de production du secteur extractif a enregistré une hausse de 26,6% durant les neuf premiers mois de l'année 2024, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des Finances.



"L'indice de production du secteur extractif poursuit sa croissance à deux chiffres au troisième trimestre 2024, soit une performance de +22,4%, après +29% au deuxième trimestre et +28,6% au premier trimestre 2024.



A fin septembre 2024, cet indice s'est raffermi en moyenne de 26,6%, après un retrait de 16,3% un an auparavant", indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



Parallèlement, la production de phosphate roche, composante importante du secteur extractif, s'est consolidée de 32,7% au terme des huit premiers mois de 2024, après une baisse de 21,2% il y a une année. De même, la production de ses dérivés s'est renforcée de 28,3%, après un repli de 11,5%, rapporte la MAP.



Au premier mois du T4-2024, la bonne tenue de la demande extérieure adressée aux produits du secteur atteste de la poursuite de cette dynamique. En effet, les volumes exportés de phosphate roche et de ses dérivés se sont accrus de 31,7% et de 29,3% respectivement. Quant à leur valeur, elle a augmenté respectivement de 16,1% et de 24,7%.



La DEPF fait également savoir qu'à fin octobre 2024, le chiffre d'affaires à l'export de phosphates et dérivés a dépassé 68,3 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant un accroissement de 12,5%, après un recul de 40,3% il y a une année.



Cette évolution recouvre la consolidation de la valeur des ventes à l'étranger des dérivés de phosphates de 10,1% et de celle de phosphate brut de 36,8%.



De son côté, la valeur des expéditions des autres extractions minières s'est améliorée de 3,9% à fin octobre 2024, après une baisse de 2,3% un an auparavant.