Secteur des services marchands non financiers : Les patrons s’attendent à une hausse de l'activité au premier trimestre 2025

48% anticipent une stabilité des effectifs employés, selon le HCP

13/03/2025

Les entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers s’attendent à une hausse de l'activité au premier trimestre 2025, révèle le Haut-commissariat au plan (HCP).



Selon les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture réalisées par l’institution publique auprès de ces derniers, 37% des patrons du secteur des services marchands non financiers anticipent une augmentation de l’activité globale au premier trimestre 2025. Seuls 8% d’entre eux s’attendent à une baisse, rapporte le HCP.



Le Haut-commissariat explique ces anticipations par la hausse de l’activité prévue dans les branches des «Transports terrestres et transport par conduites», de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports» et de la «Programmation, conseil et autres activités informatiques».



L’institution l’attribue également à la baisse de l’activité prévue dans les branches des «Activités de poste et de courrier» et des «Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques».



Dans sa récente note d'information synthétisant les résultats des enquêtes conjoncture qu’elle a menées auprès des entreprises relevant de ce secteur, le Haut-commissariat rapporte que 68% des patrons interrogés anticipent une stabilité de la demande au cours des trois premiers mois de l’année et 27% une augmentation.

Concernant les effectifs employés, le Haut-commissariat note que 48% des patrons prévoient une stabilité et 31% une augmentation.



Il est important de noter que près de la moitié des entreprises (49%) interrogées estime que l’activité des services marchands non financiers aurait connu une baisse au quatrième trimestre 2024. En revanche, ils sont 36% à penser qu’elle aurait enregistré une hausse.



D’après les explications du HCP, cette évolution aurait été le résultat de la diminution des activités des «Télécommunications», des «Transports aériens» et des «Activités immobilières». Cette variation est aussi attribuée à l’augmentation d’activité enregistrée au niveau des branches de l’«Hébergement», des «Transports terrestres et transport par conduites» et de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports».

Commentant l’évolution du taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur, les patrons des entreprises pensent qu’il se serait établi à 74%.



S’agissant des carnets de commandes du secteur, ils se seraient situés à un niveau normal par 79% des patrons, révèle également l’institution ajoutant que l’emploi aurait connu une stabilité selon plus de la moitié des entreprises (59%), et une baisse selon 22% d’entre elles.



Enfin, de l’avis de 76% des entreprises relevant du secteur des services marchands non financiers, « le remplacement d’une partie des équipements et l’extension de l’activité auraient fait l’objet des principales dépenses d’investissements réalisées en 2024 », indique le Haut-commissariat.



Alain Bouithy