Secteur des assurances : Un résultat net de 3,1 MMDH au S1-2024

05/11/2024

Le secteur des assurances a enregistré une amélioration de sa rentabilité, avec une progression de 3% du résultat net, atteignant 3,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).



Cette amélioration globale masque des dynamiques contrastées selon les composantes, précise l’ACAPS, dans un document sur la situation du secteur des assurances et de la réassurance au 1er semestre 2024.



Ainsi, le résultat technique net a augmenté de 20,4%, s’élevant à 4 MMDH, grâce principalement au rebond du solde financier (+27,5%).



En parallèle, le résultat non technique a basculé dans le rouge, enregistrant un déficit de 31,9 millions de dirhams (MDH), contre un excédent de 405,9 millions un an auparavant, ce qui a partiellement atténué la progression du résultat net.



Par type d’opérateurs, le résultat net des assureurs directs s’est amélioré de 8% à 3 MMDH, au moment où le réassureur exclusif a subi une forte dépréciation de son résultat net, qui a chuté de 59,7% pour s’établir à 88,8 MDH.



En termes d’assise financière, les fonds propres du secteur se déprécient de 0,3% par rapport à fin 2023, pour totaliser 47 MMDH.

Par type d’opérateurs, cette baisse est observée aussi bien chez les assureurs directs (-0,1%) que le réassureur exclusif (-3,9%).