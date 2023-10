Secteur bancaire : Moteur de croissance des bénéfices agrégés des sociétés cotées

06/10/2023

Le secteur bancaire représente le moteur de croissance des bénéfices agrégés des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca et ce, à travers une hausse cumulée de ses profits de près de 1,48 milliard de dirhams (MMDH), indique Attijari Global Research (AGR).



A l'analyse de la contribution des différents secteurs cotés à l'évolution de la masse bénéficiaire, il en ressort notamment que le secteur bancaire continue de faire preuve d'une forte résilience procurant ainsi une meilleure visibilité quant à sa croissance et à ses dividendes futurs, souligne AGR dans son récent bulletin "Research report - Equity", consacré à l'analyse des résultats trimestriels des sociétés cotées.



A l'inverse, rapporte la MAP, le secteur minier accuse la plus forte contre-performance, soit des bénéfices agrégés en repli de 874 millions de dirhams (MDH), relève la même source, suite à la baisse sensible du résultat net part du groupe (RNPG) de Managem à 305 MDH au S1-2023.



Celle-ci s'explique principalement par le recul des cours des métaux à l'international, la non-récurrence des gains de change réalisés au S1-2022 et dans une moindre mesure l'impact des perturbations de la production au Soudan.



Tenant compte de leurs poids capitalistiques, il ressort de l'évolution des profits agrégés des secteurs cotés que 9 secteurs cotés, représentant 77% de la capitalisation boursière, ont connu une progression de leurs bénéfices au S1-2023.



Il s'agit notamment de l'immobilier (+76,3%), des assurances (+48,3%), des banques (+21,7%), du financement (+14,1%) et des ports (+12,8%). Par ailleurs, 6 secteurs cotés, dont le poids dans la capitalisation du marché s'établit à 23%, accusent un repli de leurs résultats nets semestriels. Il s'agit des secteurs des mines (-66,6%), de l'automobile (-55,2%), de l'agro-alimentaire (-32,6%), du bâtiment et travaux publics (-29,3%), de l'énergie (-29,2%) et des nouvelles technologies de l'information (-19,5%).