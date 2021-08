Secousses telluriques entre 3,7 et 3,9 degrés dans la province de Driouch

12/08/2021

Trois secousses telluriques de magnitudes comprises entre 3,7 et 3,9 degrés sur l'échelle de Richter ont été enregistrées, mardi, dans la province de Driouch, a indiqué l'Institut national de géophysique (ING). La première secousse d'une magnitude de 3,8 sur l'échelle de Richter s'est produite à 10H 02min 08sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique, relevant de l’ING, dans un bulletin d’alerte sismique. Survenue à une profondeur de 24 km, la secousse, qui a été ressentie, s'est produite à une latitude de 35.563°N et une longitude de 3.625°W, selon la même source. La deuxième secousse d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter s'est produite à 10H 04min 21sec (GMT+1) avec une profondeur de 12 km, une latitude de 35.617°N et une longitude de 3.626°W. La troisième secousse d'une magnitude de 3,9 sur l'échelle de Richter s'est produite à 10H 05min 46sec (GMT+1) avec une profondeur de 25 km, une latitude de 35.608°N et une longitude de 3.625°W. L'épicentre de ces trois secousses est situé au large de la province de Driouch, a relevé la même source.