Sébastien Desabre : L’atteinte des objectifs est une responsabilité collective qui exige du travail fondé sur la discipline, le respect et l’efficacité

23/01/2020

Le Français Sébastien Desabre a repris en main les destinées du Wydad de Casablanca après un premier passage à la tête de la barre technique des Rouge et Blanc lors de la saison 2016-2017.

Le choix de Desabre, qui succède au Serbe Zoran Manojlovic remercié la semaine dernière, a été dicté par plusieurs considérations dont un meilleur CV parmi les candidatures parvenues au club, sa connaissance de l'équipe et de son environnement et ses expériences dans plusieurs championnats du continent, a expliqué le président du WAC, Said Naciri lors de la présentation du nouvel entraîneur, libre depuis son départ de Pyramids (Egypte).

Plusieurs objectifs ont été fixés avec le nouveau technicien particulièrement les titres de la Botola Pro D1 et de la Ligue des champions continentale, a estimé le président du champion sortant et fraîchement leader du championnat d’élite.

Le contrat, dont la périodicité n’a pas été annoncée, prévoit toutes les garanties et satisfait toutes les demandes pour atteindre ces objectifs et répondre aux attentes du large public wydadi, a-t-il ajouté.

Pour Desabre, l’atteinte des objectifs est une responsabilité collective qui exige du travail fondé sur la discipline, le respect et l’efficacité.

L’effectif compte des joueurs talentueux qui devront cravacher dur, montrer leurs registres techniques et physiques pour mériter leur place au sein de l’équipe, a relevé le technicien français.

Desabre avait quitté le Wydad lors de la saison 2016-2017 avant d’être remplacé par le Marocain Houcine Ammouta.

Il avait, depuis, dirigé les Egyptiens d'Al Ismaily SC (2017) avant de prendre en main la sélection ougandaise (janvier 2018-juillet 2019) et Pyramids durant six mois (juillet-décembre 2019).

Lors de cette cérémonie, les onze nouvelles recrues de l’équipe durant le mercato hivernal ont été également présentées ainsi que le premier adjoint du nouvel entraîneur l'Algérien Karim Masmoudi alors que l’ex-international Abdelilah Saber, qui a assuré l’intérim depuis le départ de Zoran en enlevant deux victoires en autant de matchs (WAC-HUSA 3-2 et OCS-WAC 1-2) sera le second adjoint.