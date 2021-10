Séance plénière conjointe des deux Chambres lundi pour présenter le PLF 2022

22/10/2021

Les Chambres des représentants et des conseillers tiendront, lundi prochain, une séance plénière conjointe consacrée à la présentation du projet de loi de Finances (PLF) 2022 par la ministre de l’Economie et des Finances.



Cette séance, qui se tient conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution, est prévue à partir de 18H00 au siège de la Chambre des représentants, indique jeudi un communiqué conjoint des deux Chambres du Parlement.



Cette séance se tiendra dans le plein respect des mesures préventives prises par les organes des deux Chambres à cet égard, a ajouté la même source.

Par ailleurs, la Chambre des représentants tiendra, lundi prochain, une séance plénière consacrée aux questions orales.



Cette séance, qui débutera à 15H00, se tient en application des dispositions de l'article 100 de la Constitution et conformément au règlement intérieur de la Chambre, notamment les articles 258 à 272, indique cette institution dans un communiqué.



Elle se déroulera dans le respect des mesures préventives spécifiques prises par les appareils de la Chambre des représentants, ajoute le communiqué, soulignant qu'en application des nouvelles décisions des autorités publiques se rapportant à l'obligation du Pass vaccinal pour accéder aux administrations publiques et privées, les députées et députés sont invités à présenter ce document.