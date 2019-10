Score de parité entre l’OCK et le FUS

22/10/2019 Chouaib Sahnoun

L'Olympique Club de Khouribga a croisé le fer dimanche avec le Fath de Rabat pour le compte de la quatrième journée du Botola Pro Maroc Telecom, au Complexe OCP.

L’Olympique a cherché à remporter sa deuxième victoire de la saison afin de rester dans le peloton de tête, tandis que le Fath a tenté d’obtenir une première victoire, tant convoitée depuis le début du championnat.

Dès le coup d’envoi, les locaux se portèrent à l’attaque et suite à une contre-attaque rapide, El Harrach se trouva comme par enchantement tout seul devant le portier Benabid, mais au lieu de loger la balle au fond des filets, il l’envoya dans le décor (6’). Six minutes après, le même joueur manqua l’immanquable. Les visiteurs ripostèrent par le biais de Sekkouma, dont le tir passa non loin des buts de Rzine (14’). Une minute après, le FUS bénéficia d’un corner bien botté par Sekkouma, à la réception Badamosi qui sauta plus haut que les défenseurs et d’un superbe heading battit Rzine.

Les coéquipiers de Hajhouj ont essayé de revenir au score, toutefois ils se sont heurtés à une défense organisée et bien regroupée autour du gardien Benabid. La 36’ vit le centre tir de Tachtach passer juste à côté des bois du gardien r’bati. Ainsi,la première période se termina en faveur des protégés de Regragui sur le score de un but à zéro.

Au cours de la seconde mi-temps, les Phosphatiers ont cherché à rectifier le tir. Désireux d’égaliser, les Khouribguis exerçaient un pressing constant sur leur adversaire. Suite à un tir d’El Hajhouj, Benabid intervint avec brio et sauva sa cage (49’).

Le même joueur s’infiltra dans la surface de réparation et servit Sarroukh , celui-ci tira, sa balle heurta le pied d’El Bassel qui marqua contre son camp (50’). Ce but égalisateur donna des ailes aux hommes de Taoussi, qui faisaient cavaliers seuls, sans toutefois concrétiser leurs occasions faute de concentration.

A la 73’, l’arbitre Belhih expulsa le capitaine et défenseur du FUS, Mehdi El Bassel pour cumul de cartons jaunes. Malgré cette supériorité numérique, les locaux n’arrivèrent pas à exploiter les occasions offertes. Ainsi, le score resta inchangé jusqu’au sifflet final.

Suite à ce résultat, l’OCK est deuxième avec six points, tandis que le FUS est quatrième avec cinq points au compteur.

Fortunes diverses pour l’ASFAR et la RCAZ

La RCAZ et l’OCS se sont quittés sur un match nul (1-1), lors d'un match comptant pour la 4ème journée de la Botola D1 de football, disputé dimanche sur la pelouse du terrain Ahmed Chokri à Zemamra. L'ouverture du score est intervenue à la 28è minute de jeu par le biais du Gabonais Abdou Djamilou, avant que Mehdi Khalis n'égalise pour les visiteurs en seconde période (60è).

A l'issue de cette rencontre, la RCAZ a décroché la 4ème place du classement avec 4 points, ex aequo avec la RSB, le FUS et l'AS FAR qui s'est imposée, plus tôt dans la journée, face au RCOZ (2-0) au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Le club safiot se positionne, quant à lui, au 8ème rang avec trois points, aux côtés du WAC.

Comme précité, l'AS FAR a surclassé le RCOZ par 2 à 0. Les locaux ont ouvert le score à la 72è minute de jeu sur un but d'Imad Errahouli qui, dix minutes plus tard, a doublé la mise. Le RCOZ aurait pu réduire le score à la 91è minute mais Salif Ibrahim Coulibaly a raté un penalty.

Après ce match, le RCOZ stagne à la 10ème position ex aequo avec l’IRT.