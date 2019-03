Schalke s'enfonce, Reus donne la victoire à Dortmund

18/03/2019

Marco Reus a rendu à Dortmund, victorieux 3-2 à Berlin, à l'arraché, la première place du Championnat d'Allemagne, alors que Schalke s'enfonce, battu à domicile par Leipzig (1-0) quatre jours après son humiliation à Manchester en C1 (7-0). Mené 1-0 puis 2-1 dans la capitale par le Hertha, à cause d'un doublé du vétéran ivoirien Salomon Kalou, le Borussia a réagi d'abord par Thomas Delaney (14e) et Dan-Axel Zagadou (47e), puis a gagné dans le temps additionnel grâce au 15e but de Reus cette saison en Bundesliga.

"Le plus important, c'est de prendre ces trois points", a résumé le capitaine Reus, interrogé par Sky. "Nous avons dominé la deuxième période et bien mieux joué au football qu'en première. Nous avons du mal à gagner, mais c'est le seul moyen de retrouver de la confiance", a-t-il ajouté.

Avec 60 points, Dortmund reprend donc la tête du Championnat et met la pression sur le Bayern Munich, leader et multiple champion d'Allemagne en titre, qui doit lui aussi se ressaisir après sa défaite 3-1 à domicile face à Liverpool, synonyme d'élimination de la Ligue des champions. En dépit de ce démarrage poussif et des erreurs de son gardien sur les deux buts de Kalou, le Borussia a réussi à gérer tranquillement la rencontre en profitant de sa supériorité numérique dans les dernières minutes après les exclusions des Berlinois Torunarigha (85e) et Ibisevic (90e+5).

Le but de Reus, d'un tir croisé sans contrôle, a laissé les quelque 75.000 spectateurs du stade olympique sous le choc alors que leur équipe, toujours 10e, avait bien maîtrisé la première période.

Dans l'après-midi, Schalke 04, avec son nouvel entraîneur, comptait repartir de l'avant. L'équipe de la Ruhr s'était séparée jeudi de Domenico Tedesco, après la débâcle de Manchester.

Mais la présence sur le banc du respecté Huub Stevens, qui avait conduit Schalke à la victoire en Coupe de l'UEFA 1997, n'a pas permis d'éviter une quatrième défaite d'affilée. "Je suis déçu que nous ayons perdu. Tous les gens qui me connaissent savent que je n'aime pas perdre", a réagi Stevens, 65 ans. "Les garçons ont tout donné et sont déçus eux aussi de n'avoir rien obtenu en retour", a-t-il ajouté.

Timo Werner a marqué le seul but de Leipzig à la 14e minute alors que son coéquipier Yussuf Poulsen venait d'envoyer un avertissement sans frais, sur la barre transversale.

Un but qui permet à Werner de revenir à hauteur du Danois au classement des meilleurs marqueurs de Leipzig, avec 12 unités. "On se doutait que le changement d'entraîneur ne nous faciliterait pas la tâche, c'est ce qui s'est produit, a résumé l'entraîneur de Leipzig, Ralf Rangnick. Nous avons subi beaucoup de pression en seconde période, il y a eu un ou deux moments délicats, mais nous repartons avec trois points, c'est ce qui compte."

En pleine série noire, Schalke ne possède plus que trois points d'avance sur Stuttgart, 16e et barragiste, auteur d'un nul à domicile face à Hoffenheim (1-1).

Leipzig profite de ce succès pour reprendre la troisième place avec 49 pts, à huit longueurs du Bayern Munich, opposé à Mayence, dimanche, à l'Allianz Arena.