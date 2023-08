Saudi Aramco, l'entreprise la plus rentable au monde

22/08/2023

La compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco, la première au monde en termes de production, a de nouveau été classée l’entreprise la plus rentable au monde au cours de 12 derniers mois, selon un nouveau rapport de Forbes.



Sur la base des données financières des 12 derniers mois, au 5 mai 2023, Aramco a réalisé un bénéfice de 156,36 milliards de dollars, malgré une baisse de 38 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de l’année. Le bénéfice de 30,08 milliards de dollars enregistré au cours du deuxième trimestre de cette année représente une baisse de 38 % par rapport à la même période de l'année précédente.



Le géant saoudien a déclaré que la diminution des revenus était due à la baisse des prix du pétrole brut et à l'affaiblissement des marges de raffinage et de produits chimiques. Aramco a réalisé des bénéfices nettement supérieurs à ceux d'Apple, qui occupe la deuxième place avec un bénéfice de 94,32 milliards de dollars.



La valeur boursière d'Aramco est estimée à 2 055,22 milliards de dollars, juste derrière Apple et Microsoft. En ce qui concerne les ventes, Aramco se classe deuxième derrière Walmart et au-dessus d'Amazon. Fondée en 1933, Aramco a son siège à Dhahran, en Arabie saoudite. Exxon, Alphabet, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank et Shell complètent le classement des entreprises les plus rentables au monde, selon Forbes.