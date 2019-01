Satisfaction mutuelle Maroc-OTAN, tout baigne !

24/01/2019 Mourad Tabet

Dresser le bilan du partenariat stratégique Maroc-OTAN et échanger sur ses perspectives d’avenir, tels sont les principaux thèmes du séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) mardi dernier à Rabat pour célébrer le 25ème anniversaire du lancement du dialogue méditerranéen entre le Royaume et l'Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

A l’entame de cette rencontre à laquelle ont pris part d’éminentes personnalités issues des corps diplomatiques, politiques et militaires, ainsi que des chercheurs, des journalistes et des représentants de la société civile, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a mis l’accent sur plusieurs éléments qui font «la particularité de ce séminaire ».

Il a ainsi insisté sur le niveau élevé de participation et sur la qualité des participants et leur diversité (officiels, universitaires, militaires, journalistes, société civile) avant de mettre en exergue le timing de ce séminaire. « On fête cette année 25 ans de coopération entre le Maroc et l’OTAN dans le cadre du dialogue méditerranéen. C’est un moment important pour faire le bilan et également évaluer ce qui a été réalisé, ce qui n’a pas été réalisé et les choses à améliorer dans les années à avenir », a mis en exergue Nasser Bourita.

Le ministre a également attiré l’attention sur le contexte actuel marqué par les multiples défis auxquels l’espace méditerranéen fait face et la menace « asymétrique » qui « évolue rapidement » et qui exige une coopération pour la contrecarrer.

Pour lui, la relation avec l’OTAN n’est pas seulement à caractère militaire, elle est également politique. Car la nature de la menace aujourd’hui n’est pas uniquement militaire, elle est, d’après lui, globale et diversifiée, ce qui nécessité une réponse diversifiée, d’où l’importance d’impliquer d’autres acteurs de la société civile et les chercheurs dans les débats.

Il a, par ailleurs, appelé les pays du Sud de la Méditerranée dont le rôle est primordial dans le maintien de la sécurité et la paix dans cet espace, à participer à la définition des paramètres du dialogue méditerranéen, tout en plaidant pour l’implication des pays du Sud dans la réflexion sur les grandes questions sécuritaires et de tenir en compte leur perception des menaces sécuritaires.

Nasser Bourita a également relevé «l'absence d'un référentiel commun qui pourrait servir d'arbitre et de repère», tout en appelant à une meilleure structuration du dialogue en faveur du développement de l'espace euro-méditerranéen.

D’autre part, il a loué les vertus du Maroc. Selon lui, le Royaume est «un acteur responsable», «pourvoyeur» de paix et de stabilité dans son voisinage euro-méditerranéen, et il est surtout «un interlocuteur crédible» sur les questions migratoires, de lutte contre le terrorisme, de diplomatie préventive et de maintien et de consolidation de la paix.

«Je partage à 100% la teneur du discours de Nasser Bourita», a souligné pour sa part le secrétaire général adjoint de l'OTAN, chargé des affaires politiques et de la politique de sécurité, Alejandro Alvargonzalez, tout en saluant les efforts déployés par le Royaume pour promouvoir une coopération constante au service de la sécurité des citoyens du monde.

Selon lui, le Maroc est « un partenaire sur lequel l’OTAN peut compter pour relever les différents défis », en soulignant le rôle positif du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et en relevant le niveau de la coopération « étroite » entre le Maroc et l'OTAN dans un contexte marqué par divers enjeux et défis sécuritaires.

Le premier panel durant cette journée a été consacré à « La coopération entre l’OTAN et le Maroc ».

Au cours de son intervention, Nicola de Sabntis, chef de la section MENA à l’OTAN, a ainsi assuré que la sécurité «se construit » en dialoguant et coopérant avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée.

Selon lui, l’OTAN considère que la sécurité est « indivisible », ce qui nécessite de travailler ensemble avec les pays du Sud, et ce dans le but de « créer un espace sécuritaire commun » et « faire face aux défis communs ».

Il a souligné que le Maroc joue un rôle important dans le renforcement du dialogue méditerranéen depuis son lancement en 1994, mettant en exergue le rôle du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des crises. A cet égard, il a rappelé la contribution du Maroc à plusieurs opérations de l'OTAN, telles que sa participation à des opérations de maintien de la paix au Kosovo, ainsi que sa contribution aux opérations onusiennes de maintien de la paix.