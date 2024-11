Santé numérique : lancement à Rabat de la première édition du «Hackathon Al-Qods 2024» dédié aux startups

03/11/2024

La première édition du «Hackathon Al-Qods 2024» dédié aux startups œuvrant dans le domaine de la santé numérique, a été lancée vendredi à Rabat, dans le cadre de la stratégie numérique de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif 2024-2027.



Cet événement, initié par l’Agence en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels marocains, a pour objectif de réunir le plus grand nombre d’idées innovantes à même de contribuer à développer et améliorer la performance du système de santé à Al-Qods, en particulier dans les situations d’urgence.



La cérémonie de lancement de ce hackathon a notamment été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et l’entreprise «JInnovate Al-Qods», visant à fixer les termes de partenariat pour l’accompagnement de l’Agence dans l’organisation du hackathon, dédié à soutenir et accompagner les startups dans le domaine de la santé numérique, rapporte la MAP.



Dans une allocution de circonstance, le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que ce hackathon rentre dans le cadre de la dynamique renouvelée et continue de l’action sociale concrète de l’Agence à Al-Qods, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, notant que «cette initiative témoigne du respect par l’Agence de ses engagements envers nos frères palestiniens afin de les aider à se doter des moyens à même de vivre avec fierté et dignité sur leur terre, armés par l’espoir d’un avenir meilleur pour les futures générations».



«Nous recevons aujourd’hui trois startups spécialisées dans le domaine de la santé numérique bénéficiant du programme intensif de soutien à l’entreprenariat, visant notamment à aider ces jeunes entrepreneurs à acquérir la confiance et la constance, ainsi qu’à optimiser les mécanismes de plaidoyer autour des projets», a souligné M. Cherkaoui, ajoutant que ces jeunes bénéficieront également d’opportunités pour intégrer les marchés de financement et d’investissement à travers leur participation dans des salons internationaux.



Il a relevé, dans la même veine, que la valeur des prix de cette première édition s’élève à 60.000 dollars, ce qui suscitera l’intérêt des jeunes du Maroc, de la Palestine et d'autres pays pour œuvrer de concert à développer des solutions numériques innovantes et des idées pratiques pouvant avoir un impact tangible et durable sur le secteur de la santé.



L’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubaki a, pour sa part, souligné que «ce hackathon constitue une opportunité importante pour les jeunes palestiniens innovants qui sont porteurs d’idées de projets ambitieux, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles ils vivent», signalant que ces projets méritent d'être encouragés et accompagnés pour qu'ils se matérialisent sur le terrain.



Il a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour Son soutien à la cause palestinienne, saluant les initiatives humanitaires du Souverain à l’égard de la population palestinienne.



De son côté, le directeur de la technologie au sein de l’entreprise «JInnovate Al-Qods», Jaâfar Mahfoud, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que la convention de partenariat signée avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif vise essentiellement à lancer le «hackathon d’Al-Qods» pour les startups œuvrant dans le domaine de la santé numérique, afin d’assurer l’incubation de projets et d’idées des jeunes et les développer via l’Agence et les parties gouvernementales marocaines concernées.



La cérémonie de lancement de la première édition du «hackathon d’Al-Qods 2024» s’est déroulée en présence, notamment, des représentants de plusieurs ministères, chancelleries diplomatiques et institutions.